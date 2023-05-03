Перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла, розширили — Finance.ua

Перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла, розширили Сьогодні 10:00 — Нерухомість

Перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла, розширили.

Як повідомили в Мінреінтеграції, це стало можливим завдяки змінам, внесеним до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО. Їх 2 травня, ухвалив Кабмін.

Отже, житлові приміщення для тимчасового проживання надаватимуть:

ВПО з-поміж працівників підприємств, що були релоковані в безпечні регіони. ВПО з-поміж вразливих верств населення, а саме:

осіб з інвалідністю;

осіб старшим 60 років;

дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування;

особам, які самостійно виховують дитину;

сім’ям військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

багатодітним і малозабезпеченим сім’ям тощо.

Фонди житла формують органи місцевого самоврядування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.