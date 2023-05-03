Перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла, розширили — Finance.ua
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Перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла, розширили

Нерухомість
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Перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла, розширили.
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Як повідомили в Мінреінтеграції, це стало можливим завдяки змінам, внесеним до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО. Їх 2 травня, ухвалив Кабмін.
Отже, житлові приміщення для тимчасового проживання надаватимуть:
  1. ВПО з-поміж працівників підприємств, що були релоковані в безпечні регіони.
  2. ВПО з-поміж вразливих верств населення, а саме:
  • осіб з інвалідністю;
  • осіб старшим 60 років;
  • дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування;
  • особам, які самостійно виховують дитину;
  • сім’ям військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
  • багатодітним і малозабезпеченим сім’ям тощо.
Фонди житла формують органи місцевого самоврядування.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами:
Finance.ua
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