Перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла, розширили — Finance.ua

Перелік категорій ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла, розширили
Перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла, розширили.
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Як повідомили в Мінреінтеграції, це стало можливим завдяки змінам, внесеним до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО. Їх 2 травня, ухвалив Кабмін.
Отже, житлові приміщення для тимчасового проживання надаватимуть:
- ВПО з-поміж працівників підприємств, що були релоковані в безпечні регіони.
- ВПО з-поміж вразливих верств населення, а саме:
- осіб з інвалідністю;
- осіб старшим 60 років;
- дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування;
- особам, які самостійно виховують дитину;
- сім’ям військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
- багатодітним і малозабезпеченим сім’ям тощо.
Фонди житла формують органи місцевого самоврядування.
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