У регіонах планують запустити програми з працевлаштування переселенців — Finance.ua

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У регіонах планують запустити програми з працевлаштування переселенців

Особисті фінанси
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У регіонах планують запустити програми з працевлаштування переселенців
У регіонах планують запустити програми з працевлаштування переселенців
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала обласним військовим адміністраціям розробити регіональні програми щодо внутрішньо переміщених осіб, які, зокрема, передбачали б заходи щодо їх працевлаштування.
Про це вона заявила за підсумками наради з представники Мінреінтеграції, Мінекономіки, Міносвіти, Державної служби зайнятості, обласних військових адміністрацій та інших відомств, повідомила 22 травня пресслужба відомства.
Віцепрем'єрка запропонувала розробити регіональні програми щодо ВПО, які б, зокрема, передбачали заходи із працевлаштування.
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У перспективі вони також сприятимуть поверненню на Батьківщину українців, які отримали тимчасовий прихисток за кордоном.
Розглядається можливість залучення міжнародних донорів до співфінансування цих програм.
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Також актуальним залишається питання перенавчання внутрішніх переселенців, оскільки це дасть їм можливість працевлаштуватися за новою професією. Перспективною є програма ваучерів на навчання, які можуть отримати ВПО працездатного віку. З початку року центри зайнятості вже видали понад 4 тисячі таких ваучерів.
Працевлаштування та перенавчання сприятимуть інтеграції внутрішніх переселенців у приймаючих громадах.
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За матеріалами:
Finance.ua
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