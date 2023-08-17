Де вигідніше орендувати квартиру — в Києві чи в передмісті (дослідження) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Де вигідніше орендувати квартиру — в Києві чи в передмісті (дослідження)

Аналітики застосунку для пошуку оренди Bird дослідили , де зручніше та дешевше орендувати квартиру в Києві.

Південно-західний бік міста

Найдешевшим є південно-західний бік міста — район лівого берега та Бориспіль поруч.

Медіана ціни однокімнатної квартири на Березняках та Харківському масиві 9000 грн, в той час, як в Борисполі 6500 грн. Трикімнатну для всієї родини ви також не знайдете дешевше у всьому передмісті - 8 500 грн, тоді як у найближчих столичних районах вже 13 000 грн та навіть 16 200 грн.

Час в дорозі до метро з центру Борисполя — 22 км по вельми хорошій дорозі. А от якщо їхати машиною з Борисполя до центру Києва зранку в час пік, то у звʼязку з перекритими мостами час на дорогу може сягати 2 годин. Проте, завжди можна залишити автівку біля метро і скористатися громадським транспортом.

Інфографіка: Bird

Південно-східний бік

Майже такі самі ціни на житло з південно-східного боку Києва — в Бучі та Ірпені.

Медіана ціни однокімнатної квартири в Бучі, Ірпені - 8000 грн, В Коцюбинському, але трохи ближче до Києва — вже 8200 грн. В той час як на Виноградарі - 8 700 грн, невелика різниця, але в цьому районі достатньо далеко метро. До найближчої станції метро від Бучі - 17 км, а від Коцюбинського — 4 км, з Виноградаря — 7 км.

Інфографіка: Bird

Північно-західний бік

На Лісовій жити дешевше, ніж в найближчому передмісті - Броварах.

Медіана вартості однокімнатної квартири на Лісовій — 6500 грн, так само як в Борисполі, до речі. А ось в Броварах однокімнатна квартира обійдеться вже в 8 000 грн.

Трикімнатна квартира на Лісовій теж відчутно дешевша — 9500 грн, а в Броварах 12 000 грн. Щодо транспортної розвʼязки, то на Лісовий є метро, а з Броварів до Лісової — 15 км, проте багато громадського транспорту.

Інфографіка: Bird

Північний бік

Наступне передмістя — Вишгород.

Медіана вартості однокімнатної квартири в Вишгороді — 8500 грн, це дорожче за Бориспіль, проте до метро майже вдвічі менше — 12 кілометрів. Затори все одно зранку в час пік будуть, але вони всюди є.

На найближчій до Вишгорода Оболоні однокімнатна квартира обійдеться в середньому в 10 000 грн. А ось різниця в трикімнатних вже дуже велика — майже вдвічі. На Оболоні 23 200 грн, а у Вишгороді 10 000 грн.

Інфографіка: Bird

Південно-західна частина

Південно-західна частина — це правий берег Дніпра, отже, без мостів до центру та заторів на них. Від найближчих Новосілок до метро всього 3 км, Від найвіддаленішого Вишневого — 10 км.

В Новосілках однокімнатна квартира дорожче, ніж в деяких частинах Києва, проте у Вишневому ті самі 8 000 грн.

Загалом це передмістя видається найдорожчим, як і околиці столиці, проте вони є чи не найзручнішими по часу на дорогу. В години пік час машиною від Вишневого до найближчого метро займе 40 хв.

Інфографіка: Bird

Західний бік

Борщагівка та околиці. Це передмістя активно розбудовується і можна натрапити на вельми приємний житловий фонд та ремонт.

Від Борщагівки до метро 6 км, а від Софіївської Борщагівки — 8, від Чайок — теж 7 км. Близько, зручно. Проте машиною так само доведеться стояти в заторах понад годину до центру Києва.

Вартість однокімнатної квартири на Борщагівці — 8000 грн, а на Софіївській 9000 грн. Причина — старий та новий житловий фонд.

Трикімнатні квартири на Софіївській Борщагівці теж трохи дорогі, та сильно дорожчі, ніж в найближчих околицях міста, проте в Чайках трохи дешевші.

Інфографіка: Bird

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