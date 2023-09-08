Де в Європі найбільше дорожчає житло та скільки коштує оренда квартир (інфографіка) — Finance.ua

Де в Європі найбільше дорожчає житло та скільки коштує оренда квартир (інфографіка) Сьогодні 10:02 — Нерухомість

Де в Європі найбільше дорожчає житло та скільки коштує оренда квартир (інфографіка)

Орендна плата за квартири зростає у всій Європі. На дефіцит вільного житла та попит вплинула трудова міграція та наплив біженців із України.

У яких містах Європи найбільше дорожчає житло та у скільки обійдеться оренда однокімнатної квартири, повідомляє Bloomberg

Загалом найвищі середні ціни на орендовані однокімнатні квартири у другому кварталі 2023 року зафіксоване у таких містах Європи:

Ціни на оренду квартир зростають через дефіцит житла у Європі

У найбільших містах Європи орендарі стикаються з гострим дефіцитом житла. Це доводить ціни до рекордного рівня.

У багатьох столицях пошук квартири в оренду стає складним завданням. Наприклад, у Цюриху претенденти беруть на огляд квартири вино та шоколад, щоб господарі надали їм перевагу серед сотні інших потенційних квартирантів у черзі.

У Дубліні та Лісабоні молоді спеціалісти кидають роботу та повертаються жити до своїх батьків. В Ірландії з населенням понад 5 млн людей станом на 1 серня 2023 року були доступні близько 1200 об'єктів нерухомості.

В Амстердамі студенти університету місяцями не можуть знайти житло до початку навчання. У столицю Нідерландів тільки 2022 року приїхали 18 000 людей. Міська влада порахувала, що надзвичайне зростання населення призвело до того, що в місті не вистачає близько 200 000 квартир.

У Парижі проблему на ринку нерухомості створюють кваліфіковані іноземні спеціалісти, які можуть платити за оренду більше, ніж місцеві.

Тенденція до стрімкого зростання орендної плати після пандемії посилилася через відносно невеликі розміри міст і більшу концентрацію історичних і малоповерхових будівель.

«Орендна плата зростає, і це особливо ускладнює життя людям, які не мають успадкованого багатства», — зауважила професор економіки житла в Лондонській школі економіки Крістін Вайтхед.

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У багатьох містах Східної Європи дефіцит житла та різке зростання цін на оренду загострюється через наплив втікачів від війни в Україні, зазначає видання.

Зокрема, Естонія є однією із популярних країн серед українських біженців. У 2022 році ціни на оренду житла там підскочили на 22%. Через це орендарі з Таллінна переселяються до невеликих міст за межами столиці, щоб знімати дешевше житло.

У яких містах Європи найдорожча оренда однокімнатних квартир

Платформа з оренди житла у європейських містах Housing Anywhere складає рейтинг цін на житло для студентів чи молодих спеціалістів — переважно це однокімнатні квартири, приватні кімнати чи квартири-студії. За останніми даними платформи, у другому кварталі 2023 року середні ціни на оренду житла в Європі зросли на 9,6% порівняно з 2022 роком залежно від типу приміщень.

Окремі кімнати подорожчали в середньому на 9,7% порівняно з минулим роком. Найбільше — у Лісабоні (на 29,4%), Гаазі (28,6%) та Берліні (22,6%).

Однокімнатні квартири в середньому стали дорожчі на 9,1%. Найбільше орендні ставки зросли у Будапешті (42,9%), Гаазі (27,8%) та Утрехті (25,8%).

Водночас студії лідирують за стрибком цін на оренду — в середньому 10,1% порівняно з минулим роком. Рекордне подорожчання такого житла відбулося у Лісабоні (70,3%), Флоренції (33,3%) та Гамбурзі (27,4%).

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