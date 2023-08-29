В яких містах України найбільше зросла вартість оренди житла: ціни за регіонами — Finance.ua

В яких містах України найбільше зросла вартість оренди житла: ціни за регіонами Сьогодні 13:08 — Особисті фінанси

В яких містах України найбільше зросла вартість оренди житла: ціни за регіонами

До повномасштабного вторгнення росії оренда квартир у Києві в середньому коштувала дорожче, ніж у будь-якому місті України. Але під час великої війни ситуація на ринку оренди змінилася.

Найдорожчою в Україні оренда житла, за даними порталу нерухомості ЛУН, є в Ужгороді. Там оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 400 грн.

На друге місце вийшов Львів, де «однушку» в середньому здають за 14 000 грн. Вочевидь, тенденція пояснюється популярністю Львова серед студентів. Адже Національний університет «Львівська політехніка» і Львівський національний університет імені Івана Франка випередили провідні київські ВНЗ за кількістю заяв. Крім того, у Львівський області, за інформацією Міжнародної організації з міграції (МОМ), знайшли прихисток 273 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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Третє місце в рейтингу міст з найдорожчою орендою житла посідає Дніпро, де за однокімнатну в середньому доводиться платити 12 000 на місяць. Вочевидь, це пояснюється перебуванням у регіоні 625 тис. ВПО.

Ще один магніт на заході країни — Івано-Франківськ — займає четверту сходинку з середньою вартістю оренди однокімнатної в 11 600 грн. Зазначимо, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську входить в ТОП-10 ВНЗ за кількістю поданих заяв від абітурієнтів.

Й нарешті Київ за критерієм вартості оренди посідає лише п’яте місце. Однокімнатні в столиці в середньому здають за 10 900 грн. Подібна ситуація пояснюється тим, що станом натепер вартість оренди в Києві повернулась на довоєнний рівень у гривні, тоді як у містах, що випередили Київ, ціни в порівнянні з мирними часами зросли навіть у доларовому еквіваленті.

Як змінилася вартість оренди однокімнатних квартир в Україні в порівнянні з мирним 2021 роком

Загальне уявлення про динаміку вартості оренди по всій країні можна скласти на основі даних Держстату. Оскільки в Держстаті аналізують ціни по області, картина дещо відрізняється від наведених вище даних порталу ЛУН. Проте показовою є підрахована The Page динаміка цін у порівнянні з літом 2021 року в валютному еквіваленті.

Регіон Ціна оренди липень 2023, грн Ціна оренди липень 2023, долар Ціна оренди липень 2021, грн Ціна оренди липень 2021, долар Закарпатська область 12 867 343 4334 159 Львівська 12 000 320 5002 184 м. Київ 7844 209 7923 291 Хмельницька 7286 194 4044 149 Чернівецька 7095 189 3937 145 Черкаська 6648 177 3767 138 Дніпропетровська 6132 164 3402 125 Рівненська 5851 156 3914 144 Полтавська 5811 155 3971 146 Житомирська 5617 150 4006 147 Волинська 5581 149 3183 117 Івано-Франківська 5441 145 2475 91 Вінницька 5305 141 3616 133 Одеська 4778 127 5604 206 Кіровоградська 4770 127 2762 102 Тернопільська 4513 120 2930 108 Київська 4239 113 3746 138 Чернігівська 3740 100 3363 124 Харківська 3531 94 4966 183 Миколаївська 3501 93 3072 113 Запорізька 3130 83 2848 105 Херсонська 2960 79 2794 103 Сумська 2769 74 2364 87

Джерело: Держстат, розрахунки The Page

Цікаво, що в Києві вартість оренди в доларовому еквіваленті у порівнянні з останнім мирним літом впала на 28%, тоді як у Закарпатський та Львівський областях зросла на 115% і 74% відповідно.

В цілому, вартість оренди і її динаміка добре віддзеркалює безпекову ситуацію. Адже на останніх позиціях опинилися регіони, які були звільнені від окупації або примикають до лінії фронту чи кордону з росією. Зокрема в Харківський області в порівнянні з літом 2021 року вартість оренди однокімнатних квартир в доларовому еквіваленті впала на 48%. Це найбільша від'ємна динаміка по Україні.

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