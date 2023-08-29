В яких містах України найбільше зросла вартість оренди житла: ціни за регіонами — Finance.ua

В яких містах України найбільше зросла вартість оренди житла: ціни за регіонами
До повномасштабного вторгнення росії оренда квартир у Києві в середньому коштувала дорожче, ніж у будь-якому місті України. Але під час великої війни ситуація на ринку оренди змінилася.
Найдорожчою в Україні оренда житла, за даними порталу нерухомості ЛУН, є в Ужгороді. Там оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 400 грн.
На друге місце вийшов Львів, де «однушку» в середньому здають за 14 000 грн. Вочевидь, тенденція пояснюється популярністю Львова серед студентів. Адже Національний університет «Львівська політехніка» і Львівський національний університет імені Івана Франка випередили провідні київські ВНЗ за кількістю заяв. Крім того, у Львівський області, за інформацією Міжнародної організації з міграції (МОМ), знайшли прихисток 273 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Третє місце в рейтингу міст з найдорожчою орендою житла посідає Дніпро, де за однокімнатну в середньому доводиться платити 12 000 на місяць. Вочевидь, це пояснюється перебуванням у регіоні 625 тис. ВПО.
Ще один магніт на заході країни — Івано-Франківськ — займає четверту сходинку з середньою вартістю оренди однокімнатної в 11 600 грн. Зазначимо, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську входить в ТОП-10 ВНЗ за кількістю поданих заяв від абітурієнтів.
Й нарешті Київ за критерієм вартості оренди посідає лише п’яте місце. Однокімнатні в столиці в середньому здають за 10 900 грн. Подібна ситуація пояснюється тим, що станом натепер вартість оренди в Києві повернулась на довоєнний рівень у гривні, тоді як у містах, що випередили Київ, ціни в порівнянні з мирними часами зросли навіть у доларовому еквіваленті.
Як змінилася вартість оренди однокімнатних квартир в Україні в порівнянні з мирним 2021 роком
Загальне уявлення про динаміку вартості оренди по всій країні можна скласти на основі даних Держстату. Оскільки в Держстаті аналізують ціни по області, картина дещо відрізняється від наведених вище даних порталу ЛУН. Проте показовою є підрахована The Page динаміка цін у порівнянні з літом 2021 року в валютному еквіваленті.
|Регіон
|Ціна оренди липень 2023, грн
|Ціна оренди липень 2023, долар
|Ціна оренди липень 2021, грн
|Ціна оренди липень 2021, долар
|Закарпатська область
|12 867
|343
|4334
|159
|Львівська
|12 000
|320
|5002
|184
|м. Київ
|7844
|209
|7923
|291
|Хмельницька
|7286
|194
|4044
|149
|Чернівецька
|7095
|189
|3937
|145
|Черкаська
|6648
|177
|3767
|138
|Дніпропетровська
|6132
|164
|3402
|125
|Рівненська
|5851
|156
|3914
|144
|Полтавська
|5811
|155
|3971
|146
|Житомирська
|5617
|150
|4006
|147
|Волинська
|5581
|149
|3183
|117
|Івано-Франківська
|5441
|145
|2475
|91
|Вінницька
|5305
|141
|3616
|133
|Одеська
|4778
|127
|5604
|206
|Кіровоградська
|4770
|127
|2762
|102
|Тернопільська
|4513
|120
|2930
|108
|Київська
|4239
|113
|3746
|138
|Чернігівська
|3740
|100
|3363
|124
|Харківська
|3531
|94
|4966
|183
|Миколаївська
|3501
|93
|3072
|113
|Запорізька
|3130
|83
|2848
|105
|Херсонська
|2960
|79
|2794
|103
|Сумська
|2769
|74
|2364
|87
Джерело: Держстат, розрахунки The Page
Цікаво, що в Києві вартість оренди в доларовому еквіваленті у порівнянні з останнім мирним літом впала на 28%, тоді як у Закарпатський та Львівський областях зросла на 115% і 74% відповідно.
В цілому, вартість оренди і її динаміка добре віддзеркалює безпекову ситуацію. Адже на останніх позиціях опинилися регіони, які були звільнені від окупації або примикають до лінії фронту чи кордону з росією. Зокрема в Харківський області в порівнянні з літом 2021 року вартість оренди однокімнатних квартир в доларовому еквіваленті впала на 48%. Це найбільша від'ємна динаміка по Україні.
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