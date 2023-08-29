В яких містах України найбільше зросла вартість оренди житла: ціни за регіонами — Finance.ua

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В яких містах України найбільше зросла вартість оренди житла: ціни за регіонами

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В яких містах України найбільше зросла вартість оренди житла: ціни за регіонами
В яких містах України найбільше зросла вартість оренди житла: ціни за регіонами
До повномасштабного вторгнення росії оренда квартир у Києві в середньому коштувала дорожче, ніж у будь-якому місті України. Але під час великої війни ситуація на ринку оренди змінилася.
Найдорожчою в Україні оренда житла, за даними порталу нерухомості ЛУН, є в Ужгороді. Там оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 400 грн.
На друге місце вийшов Львів, де «однушку» в середньому здають за 14 000 грн. Вочевидь, тенденція пояснюється популярністю Львова серед студентів. Адже Національний університет «Львівська політехніка» і Львівський національний університет імені Івана Франка випередили провідні київські ВНЗ за кількістю заяв. Крім того, у Львівський області, за інформацією Міжнародної організації з міграції (МОМ), знайшли прихисток 273 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
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Третє місце в рейтингу міст з найдорожчою орендою житла посідає Дніпро, де за однокімнатну в середньому доводиться платити 12 000 на місяць. Вочевидь, це пояснюється перебуванням у регіоні 625 тис. ВПО.
Ще один магніт на заході країни — Івано-Франківськ — займає четверту сходинку з середньою вартістю оренди однокімнатної в 11 600 грн. Зазначимо, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську входить в ТОП-10 ВНЗ за кількістю поданих заяв від абітурієнтів.
Й нарешті Київ за критерієм вартості оренди посідає лише п’яте місце. Однокімнатні в столиці в середньому здають за 10 900 грн. Подібна ситуація пояснюється тим, що станом натепер вартість оренди в Києві повернулась на довоєнний рівень у гривні, тоді як у містах, що випередили Київ, ціни в порівнянні з мирними часами зросли навіть у доларовому еквіваленті.

Як змінилася вартість оренди однокімнатних квартир в Україні в порівнянні з мирним 2021 роком

Загальне уявлення про динаміку вартості оренди по всій країні можна скласти на основі даних Держстату. Оскільки в Держстаті аналізують ціни по області, картина дещо відрізняється від наведених вище даних порталу ЛУН. Проте показовою є підрахована The Page динаміка цін у порівнянні з літом 2021 року в валютному еквіваленті.
РегіонЦіна оренди липень 2023, грнЦіна оренди липень 2023, доларЦіна оренди липень 2021, грнЦіна оренди липень 2021, долар
Закарпатська область12 8673434334159
Львівська12 0003205002184
м. Київ78442097923291
Хмельницька72861944044149
Чернівецька70951893937145
Черкаська66481773767138
Дніпропетровська61321643402125
Рівненська58511563914144
Полтавська58111553971146
Житомирська56171504006147
Волинська55811493183117
Івано-Франківська5441145247591
Вінницька53051413616133
Одеська47781275604206
Кіровоградська47701272762102
Тернопільська45131202930108
Київська42391133746138
Чернігівська37401003363124
Харківська3531944966183
Миколаївська3501933072113
Запорізька3130832848105
Херсонська2960792794103
Сумська276974236487
Джерело: Держстат, розрахунки The Page
Цікаво, що в Києві вартість оренди в доларовому еквіваленті у порівнянні з останнім мирним літом впала на 28%, тоді як у Закарпатський та Львівський областях зросла на 115% і 74% відповідно.
В цілому, вартість оренди і її динаміка добре віддзеркалює безпекову ситуацію. Адже на останніх позиціях опинилися регіони, які були звільнені від окупації або примикають до лінії фронту чи кордону з росією. Зокрема в Харківський області в порівнянні з літом 2021 року вартість оренди однокімнатних квартир в доларовому еквіваленті впала на 48%. Це найбільша від'ємна динаміка по Україні.
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