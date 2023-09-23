Эксперт объяснил, почему в Киеве подорожала аренда квартир, но их все равно «сметают» — Finance.ua

Эксперт объяснил, почему в Киеве подорожала аренда квартир, но их все равно «сметают» Сегодня 19:00 — Недвижимость

Президент ассоциации риэлторов Юрий Пита объяснил, почему в Киеве подорожала аренда квартир, но жилье все равно разбирают, как горячие пирожки.

Об этом он рассказал в интервью Українським Новинам.

«Безумный спрос на аренду, и очень быстро сдаются квартиры, и цены растут. На довоенный уровень цены на аренду еще не вернулись, но с такой тенденцией скоро вернутся. Как минимум цена сейчас выросла на 20%. Ожидали меньше, но цены выросли больше, потому что студенты. Студенты таки могут себе позволить», — сказал Пита.

Больше всего квартир сдается в аренду в больших городах: Львов, Киев, Одесса.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве начинается от 12 тысяч гривен.

«Если еще недавно была стоимость от 10 тыс., то сейчас от 12… Киев и Львов в основном идут где-то рядом, возможно, во Львове немного дороже, но не намного, однако меньше предложений», — отметил специалист.

Также популярны двух- и трехкомнатные квартиры.

«Любой объект, с которым ты выходишь в аренду, в принципе за неделю, а то и быстрее — и его на рынке уже нет», — добавил эксперт.

Он отметил, что Киев постепенно возвращается к лидерским позициям на рынке недвижимости, в том числе благодаря наличию ПВО.

«Да, да. Действительно, люди понимают, что безопаснее и рисков меньше и они защищены. Да и привыкают уже люди. Готовы покупать, оставаться и работать. Растут зарплаты, поэтому и аренда растет. Люди могут себе позволить больше и лучше», — заверил Пита.

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Українські Новини По материалам:

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