Оренда житла дорожчає: у яких регіонах України найвищі ціни — Finance.ua

Оренда житла дорожчає: у яких регіонах України найвищі ціни Сьогодні 14:04 — Нерухомість

Оренда житла дорожчає: у яких регіонах України найвищі ціни

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у серпні 2023 року становила 6 420 гривень. З початку року вартість зросла на 12,7% за загальної інфляції в Україні на рівні 2,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,9% до 12 788 гривень.

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Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 9,9% до 12 067 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 9,2% до 8 338 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Запорізькій (3 315 гривень) областях.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% до 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Довідка Finance.ua:

як свідчать дані аналітиків iOS-застосунку для оренди квартир bird, орендодавці відчули відносно спокійне літо та повертають ціни на оренду квартир до довоєнних часів. Медіана ціни на 1-кімнатну квартиру в Києві у вересні збільшилася на 18%, і тепер становить 13 000 грн, на 2-кімнатну на 19% (19 100 грн) і на 3-кімнатну на 11% (30 600 грн) в порівнянні з серпнем;

у вартість квадратних метрів на первинному ринку житла в Україні закладено курс долара 40−42 грн/дол. Це значно вище за нинішній курс (37−39 грн/дол.), тобто девелопери створили для себе запас міцності на випадок валютного стрибка. Таким чином, підвищення цін на квартири вже відбулося, і найближчими місяцями вартість нового житла залишиться стабільною.

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