Як перевірити квартиру перед купівлею та уникнути подвійного продажу Сьогодні 18:13 — Нерухомість Покупка нерухомості, Фото: magnific

Купівля квартири в новобудові може бути ризикованою, якщо один об’єкт намагаються продати кільком покупцям. В Україні запроваджено механізми, які мають зменшити ризик подвійного продажу, однак перед укладанням угоди покупцеві все одно варто самостійно перевірити документи.

Про це повідомили у «ЛУН».

Які дані потрібно отримати від забудовника

Для новобудов, будівництво яких розпочалося після 10 жовтня 2022 року, майбутні квартири реєструють ще до введення будинку в експлуатацію. Це дає покупцеві можливість перевірити конкретний об’єкт.

Перед укладанням угоди у забудовника варто попросити ідентифікатор об’єкта будівництва та реєстраційний номер майбутньої квартири:

за ідентифікатором на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва можна перевірити основні будівельні документи. Зокрема, інформацію про земельну ділянку, дозвіл на будівництво, проєкт і статус об’єкта;

на порталі також можна перевірити, чи не належить квартира до гарантійної частки. Таке житло забудовник не має права продавати до введення будинку в експлуатацію;

реєстраційний номер майбутньої квартири дає змогу знайти об’єкт у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У реєстрі можна перевірити площу квартири, власника та наявність обтяжень.

Що робити, якщо будинок почали будувати раніше

Із житлом у старіших проєктах ситуація складніша, оскільки такого механізму захисту може не бути. Тому покупцеві потрібно особливо уважно перевірити документи забудовника, дозвіл на будівництво, а також інформацію про можливі арешти чи застави.

Не менш важливо звірити фактичні характеристики квартири з документами. Наприклад, якщо в договорі зазначено квартиру на 20-му поверсі, а в будинку фактично лише 18 поверхів, це привід призупинити угоду та з’ясувати причину невідповідності.

Якщо під час перевірки виникають сумніви, документи варто передати незалежному юристу ще до підписання договору.

Раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів планує запровадити щонайменше 10-річну гарантію на якість нових об’єктів нерухомості.