Ціни на нові квартири прив’язали до завищеного курсу долара: на що чекати українцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на нові квартири прив’язали до завищеного курсу долара: на що чекати українцям

Нерухомість
91
Ціни на нові квартири прив’язали до завищеного курсу долара: на що чекати українцям
Ціни на нові квартири прив’язали до завищеного курсу долара: на що чекати українцям
У вартість квадратних метрів на первинному ринку житла в Україні закладено курс долара 40−42 грн/дол. Це значно вище за нинішній курс (37−39 грн/дол.), тобто девелопери створили для себе запас міцності на випадок валютного стрибка. Таким чином, підвищення цін на квартири вже відбулося, і найближчими місяцями вартість нового житла залишиться стабільною.
Про це розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов. За його словами, прив’язка цін на нові квартири до курсу долара завжди була традиційною для України. Однак тенденція значно посилилася з початку повномасштабної війни.
Читайте також
«Фактично валютний курс на первинному ринку — на 7−10% більше готівкового. І це разом із реальним подорожчанням собівартості будівництва є однією з вагомих причин того, чому з початку повномасштабного вторгнення ціни на „первинці“ зросли в середньому на 40−45%», — наголосив Семенцов.

Ціни на житло: що буде восени-2023

Фахівець вважає: у другій половині вересня та у жовтні ситуація на «первинці» буде майже незмінною. До кінця жовтня амплітуда цінових коливань не перевищить у середньому 1−2%, що є ознакою стабільності.
«Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на дві третини менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов’язані з можливими новими терористичними атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як то, наприклад, зростання попиту», — пояснив Семенцов.
Він також додав, що механізмів збільшення попиту на нове житло в Україні фактично не існує. Інтерес покупців може зрости лише щодо готових квартир у добудованих будинках. Але це навряд чи змінить загальний тренд, адже частка таких квартир становить лише до 3% загальної кількості нового житла.
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.