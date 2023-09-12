Ціни на нові квартири прив’язали до завищеного курсу долара: на що чекати українцям — Finance.ua

Ціни на нові квартири прив’язали до завищеного курсу долара: на що чекати українцям Сьогодні 19:01 — Нерухомість

Ціни на нові квартири прив’язали до завищеного курсу долара: на що чекати українцям

закладено курс долара 40−42 грн/дол. Це значно вище за нинішній курс (37−39 грн/дол.), тобто девелопери створили для себе запас міцності на випадок валютного стрибка. Таким чином, підвищення цін на квартири вже відбулося, і найближчими місяцями вартість нового житла залишиться стабільною. У вартість квадратних метрів на первинному ринку житла в Україні. Це значно вище за нинішній курс (37−39 грн/дол.), тобто девелопери створили для себе запас міцності на випадок валютного стрибка. Таким чином, підвищення цін на квартири вже відбулося, і найближчими місяцями вартість нового житла залишиться стабільною.

Про це розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов. За його словами, прив’язка цін на нові квартири до курсу долара завжди була традиційною для України. Однак тенденція значно посилилася з початку повномасштабної війни.

«Фактично валютний курс на первинному ринку — на 7−10% більше готівкового. І це разом із реальним подорожчанням собівартості будівництва є однією з вагомих причин того, чому з початку повномасштабного вторгнення ціни на „первинці“ зросли в середньому на 40−45%», — наголосив Семенцов.

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Фахівець вважає: у другій половині вересня та у жовтні ситуація на «первинці» буде майже незмінною. До кінця жовтня амплітуда цінових коливань не перевищить у середньому 1−2%, що є ознакою стабільності.

«Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на дві третини менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов’язані з можливими новими терористичними атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як то, наприклад, зростання попиту», — пояснив Семенцов.

Він також додав, що механізмів збільшення попиту на нове житло в Україні фактично не існує. Інтерес покупців може зрости лише щодо готових квартир у добудованих будинках. Але це навряд чи змінить загальний тренд, адже частка таких квартир становить лише до 3% загальної кількості нового житла.

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