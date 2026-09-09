Скільки коштує однокімнатна квартира на вторинному ринку в різних регіонах України (інфографіка)

У серпні 2026 року пропозиція вторинного житла в більшості регіонів України продовжила зростати. Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у серпні зафіксована на Херсонщині — $15,5 тис. Найдорожче житло традиційно у Києві: середня вартість однокімнатної квартири у серпні становила $89,5 тис.
Про це свідчать дані нового аналітичного звіту маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.
Пропозиція
У серпні кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла продовжила рости в більшості регіонів.
Найістотніше зростання пропозиції відбулось у Києві (+43%), а також у Київській (+24%), Сумській (+15%) та Полтавській (+9%) областях.
Ціни в більшості західних регіонів у серпні зростали, у східних та прифронтових падали або ж залишились без змін.
Найбільший стрибок фіксувався в Черкаській (+10%), Чернівецькій (+9%) та Закарпатській (+7%) областях. Помітне падіння цін спостерігалось у Херсонській (-9%) та Запорізькій (-3%) областях.
Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку станом на кінець серпня 2026 року становила:
м. Київ $89 500;
Львівська область $81 000;
Закарпатська область $80 000;
Івано-Франківська область $77 000;
Чернівецька область $70 000;
Рівненська область $65 000;
Вінницька область $60 600;
Волинська область $57 500;
Тернопільська область $56 800;
Черкаська область $55 000;
Одеська область $54 000;
Київська область $52 000;
Житомирська область $48 000;
Хмельницька область $47 000;
Полтавська область $38 000;
Чернігівська область $36 500;
Дніпропетровська область $36 000;
Кіровоградська область $26 500;
Харківська область $25 000;
Сумська область $24 000;
Миколаївська область $20 000;
Запорізька область $17 500;
Херсонська область $15 500.
Ситуація в Києві
У столиці ціни на житло також здебільшого зростали впродовж серпня — найбільш динамічно дорожчали 2-кімнатні квартири.
Найдорожче житло у Печерському районі, де 1-кімнатна квартира в середньому коштує $185 тис., а найдоступніше — у Деснянському, де середня вартість такої квартири становить майже $50 тис.
Попит
Протягом серпня попит на вторинне житло переважно зростав. Найактивніше він збільшувався в Рівненській (+43%), Вінницькій (+32%), Чернівецькій (+19%) та Кіровоградській (+19%) областях.
Спад інтересу до вторинної нерухомості зафіксували в Одеській (-7%), Херсонській (-3%) та Запорізькій (-2%) областях.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в серпні 2026 року вартість новобудов в Україні переважно змінювалася в межах кількох відсотків, тоді як попит суттєво відрізнявся залежно від регіону. Найдинамічніше за рік зросла вартість новобудов у Чернівецькій (+21%), Тернопільській (+20%), Івано-Франківській (+17%), Хмельницькій (+16%) та Черкаській (+15%) областях.