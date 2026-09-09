Скільки коштує однокімнатна квартира на вторинному ринку в різних регіонах України (інфографіка) Сьогодні 10:03 — Нерухомість Ринок вторинного житла

У серпні 2026 року пропозиція вторинного житла в більшості регіонів України продовжила зростати. Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у серпні зафіксована на Херсонщині — $15,5 тис. Найдорожче житло традиційно у Києві: середня вартість однокімнатної квартири у серпні становила $89,5 тис.

Про це свідчать дані нового аналітичного звіту маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria

Пропозиція

У серпні кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла продовжила рости в більшості регіонів.

Найістотніше зростання пропозиції відбулось у Києві (+43%), а також у Київській (+24%), Сумській (+15%) та Полтавській (+9%) областях.

Ціни

Ціни в більшості західних регіонів у серпні зростали, у східних та прифронтових падали або ж залишились без змін.

Найбільший стрибок фіксувався в Черкаській (+10%), Чернівецькій (+9%) та Закарпатській (+7%) областях. Помітне падіння цін спостерігалось у Херсонській (-9%) та Запорізькій (-3%) областях.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку станом на кінець серпня 2026 року становила:

м. Київ $89 500;

Львівська область $81 000;

Закарпатська область $80 000;

Івано-Франківська область $77 000;

Чернівецька область $70 000;

Рівненська область $65 000;

Вінницька область $60 600;

Волинська область $57 500;

Тернопільська область $56 800;

Черкаська область $55 000;

Одеська область $54 000;

Київська область $52 000;

Житомирська область $48 000;

Хмельницька область $47 000;

Полтавська область $38 000;

Чернігівська область $36 500;

Дніпропетровська область $36 000;

Кіровоградська область $26 500;

Харківська область $25 000;

Сумська область $24 000;

Миколаївська область $20 000;

Запорізька область $17 500;

Херсонська область $15 500.

Найбільший стрибок фіксувався цін зафіксували в Черкаській області., dom.ria.com

Ситуація в Києві

У столиці ціни на житло також здебільшого зростали впродовж серпня — найбільш динамічно дорожчали 2-кімнатні квартири.

Найдорожче житло у Печерському районі, де 1-кімнатна квартира в середньому коштує $185 тис., а найдоступніше — у Деснянському, де середня вартість такої квартири становить майже $50 тис.

Найдорожче житло у Печерському районі, dom.ria.com

Попит

Протягом серпня попит на вторинне житло переважно зростав. Найактивніше він збільшувався в Рівненській (+43%), Вінницькій (+32%), Чернівецькій (+19%) та Кіровоградській (+19%) областях.

Спад інтересу до вторинної нерухомості зафіксували в Одеській (-7%), Херсонській (-3%) та Запорізькій (-2%) областях.