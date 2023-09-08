Ціни на нерухомість на «первинці» та «вторинці» в Україні: дані за серпень (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на нерухомість на «первинці» та «вторинці» в Україні: дані за серпень (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Ціни на нерухомість на «первинці» та «вторинці» в Україні: дані за серпень (інфографіка)

Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim.ria представив звіт щодо стану ринку нерухомості у серпні 2023 року.

Первинний ринок

У серпні 2023 року активно працюють 74,3% відділів продажу новобудов по всій Україні. Найвищий відсоток відділів продажу, що працюють, зафіксовано у Тернопільській області - 97%.

Протягом серпня по всій Україні в експлуатацію введено три новобудови та чотири секції. Протягом літа введено 27 будинків на 44 секції, із них по Києву — 6 новобудов та 12 секцій.

Ціни

Станом на кінець серпня, найвища середня вартість за м² у столиці - складає 56 868 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат), але порівнюючи з липнем 2023 року ціна впала на 0,33%.

Інфографіка: Dim. ria

Якщо аналізувати вартість за м² протягом року, то найбільше зросла ціна у Івано-Франківській області - на 39%, а також на 29% у Сумській області.

Аналіз вартості житла у новобудові по районам Києва показує, що максимальні ціни у Печерському та Шевченківському районах і складають, відповідно, 227 256 грн/м² та 158 372 грн/м². Мінімальна вартість у Деснянському і Солом’янському районах — 21 700 грн/м² та 25 000 грн/м².

Інфографіка: Dim. ria

Вторинний ринок

Дослідження пропозиції на вторинному ринку нерухомості у серпні показує тенденцію зростання. Проте, у Києві та Київській області кількість оголошень зменшилася на 13% і 33% відповідно.

Ціни

На вторинному ринку продажу середня ціна однокімнатної квартири у Києві 86 608 доларів США. У Львівській області вартість становить 61 611 доларів США.

Інфографіка: Dim. ria

За рік найбільше зростання вартості у Закарпатській та Чернівецькій областях — 37%.

У столиці найбільша вартість однокімнатної квартири у Печерському районі - 135 214 доларів США, а у Деснянському районі найменша ціна житла і складає 45 223 долари США.

Інфографіка: Dim. ria

єОселя

Станом на кінець серпня на вторинному ринку в Україні кількість доступних варіантів під 3%, що відповідають умовам програми єОселя, становить 18 835 квартир, а під 7% - 10 849 квартир. Міста-лідери за пропозиціями — Київ, Одеса, Дніпро, Хмельницький, Тернопіль.

Інфографіка: Dim. ria

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