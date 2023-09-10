Беженцы из Украины стали причиной жилищного кризиса в Европе — Finance.ua

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Беженцы из Украины стали причиной жилищного кризиса в Европе

Недвижимость
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Беженцы из Украины стали причиной жилищного кризиса в Европе
Беженцы из Украины стали причиной жилищного кризиса в Европе
В Европе из-за потока украинских беженцев стремительно подскочил спрос на арендуемое жилье, предложение которого остается ограниченным. Это приводит к росту цен и ухудшению ситуации на рынке недвижимости, а также дефициту жилья в европейских городах.
Украину покинули более 5 млн граждан, часть из которых обустроилась в столицах ЕС. Теперь европейцы жалуются на отсутствие предложения и высокие цены на жилье, пишет Bloomberg.
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«В Эстонии аренда жилья за 2022 год выросла в среднем на 22%. Средняя стоимость аренды в Амстердаме выросла на четверть, в Дублине — на 20%. В Париже и Берлине темпы роста превысили 10%. Эксперты предупреждают об угрозе растущего неравенства: молодым семьям и выпускникам вузов будет все сложнее найти жилье по доступной цене», — отмечает издание.
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В крупнейших городах Европы арендаторы сталкиваются с острой нехваткой предложения, что доводит цены до рекордно высокого уровня. Повышение ставок по ипотеке заставило людей отказаться от покупки недвижимости. Инфляция увеличивает стоимость строительных материалов, препятствуя появлению нового жилья в ЕС.
Шведская система аренды квартир, контролируемая государством, создала многолетний список ожиданий в Стокгольме и рынок субаренды.
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Нехватка жилья особенно острая в столице Нидерландов, потому что город стал магнитом для иностранцев.
Население Дублина выросло почти на 12% за последние 10 лет, поскольку государственные налоговые льготы дали международным компаниям стимул разместить там свои европейские штаб-квартиры.
В Цюрихе, где находится крупнейший исследовательский центр Google за пределами США, уровень вакансий для аренды квартир составляет всего 0,07%, а очереди на просмотр квартир регулярно растягиваются более чем на 100 человек.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
uamedia
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