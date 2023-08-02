В правительстве озвучили, сколько денег теряет Украина от того, что беженцы живут за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В правительстве озвучили, сколько денег теряет Украина от того, что беженцы живут за границей

Казна и Политика
126
В правительстве озвучили, сколько денег теряет Украина от того, что беженцы живут за границей
В правительстве озвучили, сколько денег теряет Украина от того, что беженцы живут за границей
Отечественная экономика ежемесячно теряет около 2 миллиардов долларов из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами и вынуждены жить и работать за границей.
Об этом в эфире информационного телевизионного марафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Мы потеряли чрезвычайно ценностный человеческий капитал, если можно так сказать, ведь люди — это самое ценное, что есть в нашей стране. Есть оценки Национального банка Украины относительно расчетов граждан Украины за границей. Эти расчеты составляют 2 миллиарда долларов ежемесячно. Это, конечно, средства, которые вымываются из экономики страны и вкладываются в экономики стран, приютивших наших мигрантов», — сказал он.
Читайте также
Министр назвал это положение дел очевидной реальностью, а единственный способ, который может исправить сложившуюся ситуацию — создать условия, когда сограждане смогут безопасно вернуться домой и работать в Украине, создавая добавленную стоимость.
Следует отметить, что, по оценкам Министерства экономики, в результате полномасштабного российского вторжения за пределы страны выехало более 6 миллионов украинцев. Кроме большой внешней миграции в Украине также есть большая внутренняя миграция, ведь на сегодня зарегистрировано около 5 миллионов внутриперемещенных лиц.
Читайте также
Недавно также было опубликовано исследование Центра экономического обновления и EasyBusiness. По расчетам экспертов, без эффективной государственной политики в сфере возвращения мигрантов Украина может потерять до 113 миллиардов долларов ВВП в течение 10 лет. Это также может привести к недополучению около 45 миллиардов долларов налоговых поступлений.
Экономисты отметили, что около 1,42 миллиона украинских вынужденных мигрантов в странах Европы, а также 700 тысяч в странах-агрессорах принадлежат к рабочей силе (всего около 2,1 миллиона человек). Большинство взрослых мигрантов составляют женщины в возрасте 25−49 лет, а львиная доля из них имеет высшее образование и работали до вторжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.