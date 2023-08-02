В правительстве озвучили, сколько денег теряет Украина от того, что беженцы живут за границей — Finance.ua

В правительстве озвучили, сколько денег теряет Украина от того, что беженцы живут за границей
Отечественная экономика ежемесячно теряет около 2 миллиардов долларов из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами и вынуждены жить и работать за границей.
Об этом в эфире информационного телевизионного марафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Мы потеряли чрезвычайно ценностный человеческий капитал, если можно так сказать, ведь люди — это самое ценное, что есть в нашей стране. Есть оценки Национального банка Украины относительно расчетов граждан Украины за границей. Эти расчеты составляют 2 миллиарда долларов ежемесячно. Это, конечно, средства, которые вымываются из экономики страны и вкладываются в экономики стран, приютивших наших мигрантов», — сказал он.
Министр назвал это положение дел очевидной реальностью, а единственный способ, который может исправить сложившуюся ситуацию — создать условия, когда сограждане смогут безопасно вернуться домой и работать в Украине, создавая добавленную стоимость.
Следует отметить, что, по оценкам Министерства экономики, в результате полномасштабного российского вторжения за пределы страны выехало более 6 миллионов украинцев. Кроме большой внешней миграции в Украине также есть большая внутренняя миграция, ведь на сегодня зарегистрировано около 5 миллионов внутриперемещенных лиц.
Недавно также было опубликовано исследование Центра экономического обновления и EasyBusiness. По расчетам экспертов, без эффективной государственной политики в сфере возвращения мигрантов Украина может потерять до 113 миллиардов долларов ВВП в течение 10 лет. Это также может привести к недополучению около 45 миллиардов долларов налоговых поступлений.
Экономисты отметили, что около 1,42 миллиона украинских вынужденных мигрантов в странах Европы, а также 700 тысяч в странах-агрессорах принадлежат к рабочей силе (всего около 2,1 миллиона человек). Большинство взрослых мигрантов составляют женщины в возрасте 25−49 лет, а львиная доля из них имеет высшее образование и работали до вторжения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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