Количество беженцев напрямую повлияет на план восстановления Украины — нардеп Сегодня 09:44 — Казна и Политика

8 миллионов украинцев были вынуждены покинуть территорию страны, еще 5 миллионов стали внутренними переселенцами. Об этом в Из-за российского вторжения болеебыли вынуждены покинуть территорию страны, ещевнутренними переселенцами. Об этом в интервью Украинскому радио рассказала глава партии «Слуга народа», нардеп Елена Шуляк.

«Послевоенное восстановление Украины требует четкого понимания того, сколько из этих миллионов беженцев вернутся в свои громады, и как мы можем трудоустроить их и обеспечить доступ к социальной инфраструктуре», — отметила она.

По словам Шуляк, при планировании восстановительных мероприятий будет учитываться, в частности, ситуация с предприятиями в каждом населенном пункте — какие остались, какие были релоцированы в другие регионы.

«Мы будем планировать восстановление. Мы не будем собирать просто статистику, фиксировать ее и говорить: „У нас разрушены сто детсадов, мы сто детсадов должны отремонтировать или построить новых“. Мы сейчас говорим в целом о новых принципах планирования», — пояснила нардеп.

Украинские беженцы в Польше рассказали об условиях, при которых они вернутся в Украину после войны. В первую очередь, для них важен цивилизационный выбор государства — ожидаемое членство Украины в ЕС и НАТО. Также большинство хотят повышения уровня зарплат и улучшения условий труда.

Крупные международные корпорации обязали нанять на работу 250 тысяч беженцев из Украины и других стран, проживающих в настоящее время в Европе. Инициатором проекта стала компания Amazon, которая обещает за три года трудоустроить в Европе не менее 5 тысяч беженцев.

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УНІАН По материалам:

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