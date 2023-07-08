В Европе подсчитали расходы на беженцев из Украины. В лидерах — Польша и Германия — Finance.ua
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В Европе подсчитали расходы на беженцев из Украины. В лидерах — Польша и Германия

Мир
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В Европе подсчитали расходы на беженцев из Украины. В лидерах — Польша и Германия
В Европе подсчитали расходы на беженцев из Украины. В лидерах — Польша и Германия
Европейские страны оказали помощь украинским беженцам более чем на 43 млрд евро. Больше всего на убежище для украинцев потратила Польша.
Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
В Минреинтеграции заявляют, что по оценкам Кильского института мировой экономики, правительства европейских стран выделили на убежище для украинцев уже более 43 млрд евро.
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Это расходы по предоставлению жилья, денежные выплаты, медицинская помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами и средствами первой необходимости.
Среди принимающих украинцев европейских стран наибольшую сумму средств потратила Польша — более 12 млрд евро.
На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища составили почти 11 млрд евро.
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Значительные средства для украинцев потратили Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро)) и Италия (1,15 млрд евро).
Также в исследовании отмечается, что большой вклад в помощь украинцам внесли обычные граждане европейских стран.

Справка Finance.ua:

  • страны Европейского союза с начала полномасштабного российского вторжения оказали Украине разнообразную помощь на 72 млрд евро. Наибольшей стала экономическая помощь, которую в ЕС оценили в 37,8 млрд евро. Еще 17 миллиардов составила помощь украинским беженцам в пределах стран ЕС, 15,3 миллиарда — военная помощь и почти 2 миллиарда — гуманитарная;
  • список стран, где в Европе оказывают наибольшую финансовую помощь украинцам.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
УНН
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