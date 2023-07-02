Как в мире менялось количество беженцев и внутренних переселенцев (инфографика) — Finance.ua

Как в мире менялось количество беженцев и внутренних переселенцев (инфографика) Сегодня 23:14 — Мир

Как в мире менялось количество беженцев и внутренних переселенцев (инфографика)

Полномасштабное вторжение россии в Украину вызвало самый серьезный кризис перемещения населения со времен Второй мировой войны. По данным ООН, к концу 2022 года в мире насчитывалось более 108 млн человек, покинувших свои дома в результате войны, преследований, насилия и нарушений прав человека — это на 19,1 млн больше, чем годом ранее.

Об этом пишет «Слово и дело».

С 80-х годов в мире было несколько больших потоков беженцев. В 1980 году из Эфиопии из-за начала гражданской войны сбежали 1,6 млн человек. Из Афганистана через год после введения советских войск сбежали 1,3 млн жителей.

Инфографика: «Слово и дело»

В 1991 году на фоне боевых действий в Ираке из страны бежали 1,4 млн граждан. В том году в Ираке погибли от 2,3 до 3,7 тысячи мирных жителей.

Геноцид в Руанде в 1994 году вызвал миграционный кризис. За сто дней резни, устроенной правительством хуту, в стране погибли от 800 тысяч до миллиона человек. Из Руанды в том году сбежали 2,3 млн человек.

Около миллиона человек сбежали из Косово и Сербии во время бомбежек в 1999 году.

Война в Сирии в 2014 году привела к появлению 1,7 млн сирийских беженцев. В 2018 году из Сирии и Венесуэлы, где разразился самый большой за 70 лет экономический кризис, сбежали 3,2 млн человек.

В прошлом году Агентство ООН зафиксировало два основных потока беженцев. Около 5,7 млн ​​человек уехали из Украины в результате полномасштабного вторжения россии (и еще 5,9 млн стали внутренними переселенцами). Для сравнения в конце 2021 года количество беженцев из Украины немного превышало 27 тысяч человек.

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Еще около 4,4 млн человек сбежали из Афганистана, Венесуэлы, Эфиопии, Мьянмы и других неспокойных стран.

По сравнению с 90-ми годами количество беженцев и внутренних переселенцев в мире выросло в 1,7 раза и 2,5 раза соответственно.

В 1992 году в мире было зафиксировано 20 млн 570 тысяч беженцев, еще 25 млн человек были перемещены внутри своих стран. В начале 2000-х количество беженцев в мире сократилось до 13−14 млн, а количество внутренне перемещенных лиц оставалось более или менее стабильным.

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Увеличиваться количество беженцев и переселенцев в мире стало после 2014−2015 года.

В 2021 году Агентство ООН насчитало в мире 27 млн ​​120 тысяч беженцев и 53 млн 250 переселенцев. В прошлом году количество беженцев выросло до 35,3 млн, ВПЛ — до 62,5 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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