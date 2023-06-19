Почему переселенцам могут отказать в выплатах: юрист назвал причины — Finance.ua

Почему переселенцам могут отказать в выплатах: юрист назвал причины Сегодня 19:00 — Личные финансы

Переселенцы в Украине во время войны имеют право получить выплаты на проживание. Размер помощи составляет для лиц с инвалидностью и детей 3000 гривен, а для всех остальных — 2000 гривен.

Координатор направления юридической помощи БФ «Право на защиту» Виталий Черненький перечислил распространенные причины, почему могут отказать в выплатах.

Почему могут отказать в выплатах на проживание: основные причины

Громада, из которой переместился человек, исключена из перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных рф. Исключение составляют переселенцы, жилье которых разрушено или непригодно к проживанию, и эти люди предоставили документальное подтверждение факта разрушения имущества.

«Старые» ВПЛ не имеют права на выплаты

Этот пункт зависит от конкретной ситуации, объясняет юрист.

«Так, выплаты имеют и ВПЛ до 24 февраля 2023 года, которые по состоянию на 1 марта 2022 года получали ежемесячное адресное пособие и повторно после 24 февраля 2022 года переместились с временно оккупированной рф территории Украины, территорий, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных рф», — говорит Виталий Черненький.

Обратите внимание. Выплаты переселенцам на проживание не зависят от того, имеют ли эти люди другие источники дохода. Также оказание помощи не зависит от того, имеете ли вы открытый ФЛП, или от того, работаете ли, получали ли другие виды социальной помощи.

Дети, родившиеся у переселенцев, вправе получить справку переселенца. А на выплаты имеют право, если их родители после 24 февраля 2022 переместились из населенного пункта в районе военных (боевых) действий или оккупации.

ВПЛ отсутствуют по месту фактического проживания

«Это зависит от обстоятельств. Если после проверки выявлено отсутствие переселенца по месту учета и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, орган социальной защиты населения принимает решение о прекращении предоставления помощи на проживание со следующего месяца», — объясняет Виталий Черненький.

Обратите внимание. Это обстоятельство является основанием для прекращения выплат, а не отмены справки переселенца.

Переселенцы выехали за границу на постоянное место жительства

Выезд на постоянное место жительства за границу является основанием для отмены справки переселенца, а соответственно и выплат.

Также справка отменяется, а выплаты прекращаются на основании информации о длительном отсутствии лица по месту жительства (более 60 дней). Кроме того, если после проверки выявлено отсутствие переселенца по месту учета ВПЛ и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, то выплаты прекращаются", — обращает внимание специалист БФ «Право на Защиту».

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