В каких областях Украины больше всего переселенцев: исследование — Finance.ua

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В каких областях Украины больше всего переселенцев: исследование

Личные финансы
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В каких областях Украины больше всего переселенцев: исследование
В каких областях Украины больше всего переселенцев: исследование
В настоящее время в Украине официально зарегистрировано 4,8 млн внутренне перемещенных лиц. Втрое больше, чем до начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает «Честно».
Лидерами по количеству ВПЛ являются Донецкая, Харьковская и Днепропетровская области. В каждой из областей в статусе переселенца проживает около полумиллиона человек.
Такая же ситуация была и до начала полномасштабного вторжения. Тогда переселенцы также выбирали для жизни районы рядом с частично оккупированными Луганской и Донецкой областями.
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Инфографика: Честно
Инфографика: Честно
Несмотря на то, что регионы востока страны остаются в лидерах, за последний год количество ВПЛ в западных областях значительно повысилось. Поэтому значительным вызовом для местных общин стала быстрая адаптация и перестройка работы для поддержания большого количества переселенцев в сжатые сроки.
Инфографика: Честно
Инфографика: Честно
«Работать с ВПЛ необходимо комплексно, ведь их интеграция в жизнь общин крайне важна не только с экономической точки зрения, но и с политической. После победы они будут оказывать значительное влияние на формирование местных и центральных властей. Учитывая многолетний опыт государства в вопросах интеграции ВПЛ, важно возвращаться к успешным практикам, а также работать над новыми подходами», — отмечает координатор Честно Вита Думанская.

Справка Finance.ua:

  • к концу рабочей недели внутренне перемещенные лица должны получить свои выплаты по задолженностям за май;
  • министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила областным военным администрациям разработать региональные программы по внутренне перемещенным лицам, которые, в частности, предусматривали бы меры по их трудоустройству;
  • перемещенные лица имеют право на бесплатное проживание на определенных условиях и на определенный срок. При этом с 5 мая действует обновленный порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ.
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По материалам:
Чесно
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