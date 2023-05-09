Часть внутренних переселенцев могут лишить выплат на проживание — Finance.ua
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Часть внутренних переселенцев могут лишить выплат на проживание

Личные финансы
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Часть внутренних переселенцев могут лишить выплат на проживание
Часть внутренних переселенцев могут лишить выплат на проживание
Части внутренне перемещенных лиц могут прекратить выплачивать пособие на проживание в размере 2000 грн. на взрослого человека и 3000 грн. на человека с инвалидностью.
Как заявила в эфире «Украинского радио» министр социальной политики Оксана Жолнович, сейчас рассматривают возможность переформатирования такой помощи, в частности ее хотят сделать адресной.
«Мы задумываемся над форматом, потому что есть люди, которые уже круглый год получают такую помощь. И есть вариант — возможно, таким людям помочь реинтегрироваться в громаду, найти работу, поддержать их, чтобы вывести в экономическую самостоятельность. Наверное, логичнее смотреть с учетом адресности, потому что сегодня мы платим всем и мы не проверяем — а может человек уже работает, а может он вообще уже работал. Все-таки, если ты год работал, то какую-нибудь подушку относительной стабильности себе обеспечил», — отметила чиновник.
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По ее словам, заложенных в этом году средств на выплату такой помощи может не хватить до конца года, ведь количество нуждающихся в поддержке людей не уменьшается. Поэтому средства хотят предоставлять самым уязвимым слоям населения и тем, кто только переместившимся.
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«Стоило бы направить эти деньги на новых людей, которые перемещаются, либо на тех, кому труднее, либо на тех, кто с инвалидностью. Я думаю, мы будем думать об адресности. И сообщества внутренне перемещенных лиц понимают, что нет смысла всю жизнь платить — это плохо такой статус за человеком закреплять, потому что он должен становиться полноценным членом громады, жить, как все. Не надо нам стигматизировать людей», — подчеркнула министр.
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В целом в прошлом году на выплаты на проживание внутренне перемещенным лицам, по словам Оксаны Жолнович, было запроектировано 57 млрд грн и выплачено 53 млрд грн.
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По материалам:
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