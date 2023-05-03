Список категорий ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья, расширили — Finance.ua

Список категорий ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья, расширили
Список категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья, расширили.
Как сообщили в Минреинтеграции, это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ. Их 2 мая принял Кабмин.
Таким образом, жилые помещения для временного проживания будут предоставлять:
- ВПЛ среди работников предприятий, которые были релоцированы в безопасные регионы.
- ВПЛ среди уязвимых слоев населения, а именно:
- лиц с инвалидностью;
- лиц старше 60 лет;
- детям-сиротам и лишенным родительской опеки;
- лицам, самостоятельно воспитывающим ребенка;
- семьям военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
- многодетным и малообеспеченным семьям и т.д.
Фонды жилья формируют органы местного самоуправления.
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