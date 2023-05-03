Список категорий ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья, расширили — Finance.ua

Список категорий ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья, расширили Сегодня 10:00 — Недвижимость

Список категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья, расширили.

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Как сообщили в Минреинтеграции, это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ. Их 2 мая принял Кабмин.

Таким образом, жилые помещения для временного проживания будут предоставлять:

ВПЛ среди работников предприятий, которые были релоцированы в безопасные регионы. ВПЛ среди уязвимых слоев населения, а именно:

лиц с инвалидностью;

лиц старше 60 лет;

детям-сиротам и лишенным родительской опеки;

лицам, самостоятельно воспитывающим ребенка;

семьям военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;

многодетным и малообеспеченным семьям и т.д.

Фонды жилья формируют органы местного самоуправления.

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