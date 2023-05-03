Список категорий ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья, расширили — Finance.ua
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Список категорий ВПЛ, имеющих право на получение временного жилья, расширили

Недвижимость
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Список категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья, расширили.
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Как сообщили в Минреинтеграции, это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ. Их 2 мая принял Кабмин.
Таким образом, жилые помещения для временного проживания будут предоставлять:
  1. ВПЛ среди работников предприятий, которые были релоцированы в безопасные регионы.
  2. ВПЛ среди уязвимых слоев населения, а именно:
  • лиц с инвалидностью;
  • лиц старше 60 лет;
  • детям-сиротам и лишенным родительской опеки;
  • лицам, самостоятельно воспитывающим ребенка;
  • семьям военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
  • многодетным и малообеспеченным семьям и т.д.
Фонды жилья формируют органы местного самоуправления.

Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам:
Finance.ua
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