Обязаны ли ВПЛ оплачивать коммунальные услуги в местах, где они временно проживают — Finance.ua

Обязаны ли ВПЛ оплачивать коммунальные услуги в местах, где они временно проживают Сегодня 09:04 — Личные финансы

Обязаны ли ВПЛ оплачивать коммунальные услуги в местах, где они временно проживают

Внутри перемещенные лица, проживающие во временном бесплатном жилье, не платят за проживание в нем, однако обязаны оплачивать потребленные коммунальные услуги.

Об этом сообщает Юридический справочник для ВПЛ.

«Законом Украины „Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц“ определены, среди прочего, жилищные права внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.

Согласно закону, ВПЛ имеют право на:

1. Создание надлежащих условий для постоянного или временного проживания.

2. Оплату стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения внутриперемещенных лиц по соответствующим тарифам, установленным на такие услуги и товары для населения. Речь идет о:

городках из сборных модулей;

общежитиях;

оздоровительных лагерях;

домах отдыха;

санаториях;

пансионатах;

гостиницах и т.д.

«То есть государство гарантирует лицам, которые взяты на учет как ВПЛ, право на получение коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа по тарифам, установленным для населения», — говорят в Юридическом справочнике для ВПЛ.

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Например, если человек проживает в санатории, он будет платить за коммунальные услуги по тарифу, установленному для населения, а не по коммерческому тарифу, по которому оплачивались бы такие коммунальные услуги, если бы санаторий работал в обычном режиме.

3. Обеспечение органами государственной исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами частного права возможности бесплатного временного проживания, но при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг, в течение 6 месяцев с момента взятия на учет внутренне перемещенного лица. Для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот срок может быть продлен.

Каков механизм учета потребленных услуг и начисления оплаты за них в таком временном жилье?

1. Владельцы имущества, используемого для компактного поселения ВПЛ, информируют поставщиков коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа, с которыми заключены соответствующие договоры, об использовании такого имущества для поселения ВПЛ.

2. Владельцы имущества, используемого для компактного поселения ВПЛ, обязаны установить счетчики электрической и тепловой энергии, природного газа для удовлетворения собственных бытовых потребностей внутренне перемещенных лиц.

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3. Поставщики коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения ВПЛ обязаны применять тарифы для населения при начислении оплаты за потребленные услуги.

4. Владельцам имущества, используемого для компактного поселения ВПЛ, запрещается взимать с ВПЛ компенсацию стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа, которая не соответствует стоимости соответствующих тарифов на такие услуги и товары для населения.

Таким образом, проживая во временном бесплатном жилье, внутренне перемещенные лица не оплачивают проживание в нем, однако обязаны оплачивать потребленные коммунальные услуги.

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ВПЛ, проживающие не в указанном выше временном жилье, а, например, снимающие его, имеют право на оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг по фактическому месту жительства.

Владельцы жилья, бесплатно приютившие ВПЛ, имеют право на компенсацию жилищно-коммунальных услуг за таких лиц.

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