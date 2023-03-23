Что ВПЛ могут просить на местном уровне — Finance.ua

Что ВПЛ могут просить на местном уровне Сегодня 11:00 — Личные финансы

Огромное количество украинцев из-за войны вынуждены были переехать из родных городов и сел, кардинально изменив свою жизнь. Официально в Украине сейчас зарегистрировано 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц, но в реальности их гораздо больше.

Переселенцы имеют право:

просить местные власти помочь в поиске и воссоединении членов семей, потерявших связь из-за внутреннего перемещения;

запрашивать информацию о судьбе и местонахождении пропавших членов семьи и близких родственников;

требовать безопасных условий для жизни и здоровья, создания надлежащих условий для ее постоянного или временного проживания;

узнавать информацию о том, осталась ли угроза в регионе, который ВПЛ вынуждены были покинуть, какая там ситуация с инфраструктурой, экологией и т.п.;

просить органы государственной исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами частного права о возможности безвозмездного временного проживания (при условии оплаты переселенцем стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев с момента взятия на учет внутренне перемещенного лица; для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот срок может быть продлен;

(при условии оплаты переселенцем стоимости коммунальных услуг) с момента взятия на учет внутренне перемещенного лица; для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот просить помощи в перемещении движимого имущества;

просить помощи в возвращении на прежнее место жительства;

требовать обеспечения лекарственными средствами в случаях и порядке, определенных законодательством;

обращаться за бесплатной медпомощью в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;

устраивать детей в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения;

получать социальные и административные услуги по месту нахождения;



проведение государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновление и аннулирование по месту нахождения;

просить бесплатный проезд для добровольного возвращения в свое оставленное постоянное местожительство во всех видах общественного транспорта в случае исчезновения обстоятельств, повлекших за собой такое перемещение;

получение гуманитарной и благотворительной помощи.

Справка Finance.ua:

Основания для отказа в выдаче справки ВПЛ

В общем, предусмотрены случаи, когда лицу может быть отказано в предоставлении статуса ВПЛ.Вам могут не предоставить справку ВПЛ, если:

отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;

органы государственной власти обладают информацией, подтверждающей, что вы умышленно предоставили ложные данные для получения статуса ВПЛ;

вы потеряли документы, удостоверяющие личность (паспорт) — однако после их восстановления справку можно будет получить;

вы официально не прописаны на территории области, из которой выехали — например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и выехали как ВПЛ, справку перемещенного вам не предоставят;

у вас нет доказательств, подтверждающих ваше проживание на территории, с которой совершили перемещение.

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