Что ВПЛ могут просить на местном уровне — Finance.ua
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Что ВПЛ могут просить на местном уровне

Личные финансы
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Огромное количество украинцев из-за войны вынуждены были переехать из родных городов и сел, кардинально изменив свою жизнь. Официально в Украине сейчас зарегистрировано 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц, но в реальности их гораздо больше.
Переселенцы имеют право:
  • просить местные власти помочь в поиске и воссоединении членов семей, потерявших связь из-за внутреннего перемещения;
  • запрашивать информацию о судьбе и местонахождении пропавших членов семьи и близких родственников;
  • требовать безопасных условий для жизни и здоровья, создания надлежащих условий для ее постоянного или временного проживания;
  • узнавать информацию о том, осталась ли угроза в регионе, который ВПЛ вынуждены были покинуть, какая там ситуация с инфраструктурой, экологией и т.п.;
  • просить органы государственной исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами частного права о возможности безвозмездного временного проживания (при условии оплаты переселенцем стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев с момента взятия на учет внутренне перемещенного лица; для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот срок может быть продлен;
  • просить помощи в перемещении движимого имущества;
  • просить помощи в возвращении на прежнее место жительства;
  • требовать обеспечения лекарственными средствами в случаях и порядке, определенных законодательством;
  • обращаться за бесплатной медпомощью в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;
  • устраивать детей в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения;
  • получать социальные и административные услуги по месту нахождения;
  • проведение государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновление и аннулирование по месту нахождения;
  • просить бесплатный проезд для добровольного возвращения в свое оставленное постоянное местожительство во всех видах общественного транспорта в случае исчезновения обстоятельств, повлекших за собой такое перемещение;
  • получение гуманитарной и благотворительной помощи.

Справка Finance.ua:

Основания для отказа в выдаче справки ВПЛ

В общем, предусмотрены случаи, когда лицу может быть отказано в предоставлении статуса ВПЛ.Вам могут не предоставить справку ВПЛ, если:
  • отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;
  • органы государственной власти обладают информацией, подтверждающей, что вы умышленно предоставили ложные данные для получения статуса ВПЛ;
  • вы потеряли документы, удостоверяющие личность (паспорт) — однако после их восстановления справку можно будет получить;
  • вы официально не прописаны на территории области, из которой выехали — например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и выехали как ВПЛ, справку перемещенного вам не предоставят;
  • у вас нет доказательств, подтверждающих ваше проживание на территории, с которой совершили перемещение.

Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам:
РБК-Україна
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