Что ВПЛ могут просить на местном уровне — Finance.ua

Что ВПЛ могут просить на местном уровне
Огромное количество украинцев из-за войны вынуждены были переехать из родных городов и сел, кардинально изменив свою жизнь. Официально в Украине сейчас зарегистрировано 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц, но в реальности их гораздо больше.
Переселенцы имеют право:
- просить местные власти помочь в поиске и воссоединении членов семей, потерявших связь из-за внутреннего перемещения;
- запрашивать информацию о судьбе и местонахождении пропавших членов семьи и близких родственников;
- требовать безопасных условий для жизни и здоровья, создания надлежащих условий для ее постоянного или временного проживания;
- узнавать информацию о том, осталась ли угроза в регионе, который ВПЛ вынуждены были покинуть, какая там ситуация с инфраструктурой, экологией и т.п.;
- просить органы государственной исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами частного права о возможности безвозмездного временного проживания (при условии оплаты переселенцем стоимости коммунальных услуг) в течение шести месяцев с момента взятия на учет внутренне перемещенного лица; для многодетных семей, лиц с инвалидностью, пожилых людей этот срок может быть продлен;
- просить помощи в перемещении движимого имущества;
- просить помощи в возвращении на прежнее место жительства;
- требовать обеспечения лекарственными средствами в случаях и порядке, определенных законодательством;
- обращаться за бесплатной медпомощью в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;
- устраивать детей в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения;
- получать социальные и административные услуги по месту нахождения;
- проведение государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновление и аннулирование по месту нахождения;
- просить бесплатный проезд для добровольного возвращения в свое оставленное постоянное местожительство во всех видах общественного транспорта в случае исчезновения обстоятельств, повлекших за собой такое перемещение;
- получение гуманитарной и благотворительной помощи.
Справка Finance.ua:
Основания для отказа в выдаче справки ВПЛ
В общем, предусмотрены случаи, когда лицу может быть отказано в предоставлении статуса ВПЛ.Вам могут не предоставить справку ВПЛ, если:
- отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;
- органы государственной власти обладают информацией, подтверждающей, что вы умышленно предоставили ложные данные для получения статуса ВПЛ;
- вы потеряли документы, удостоверяющие личность (паспорт) — однако после их восстановления справку можно будет получить;
- вы официально не прописаны на территории области, из которой выехали — например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и выехали как ВПЛ, справку перемещенного вам не предоставят;
- у вас нет доказательств, подтверждающих ваше проживание на территории, с которой совершили перемещение.
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