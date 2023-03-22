Социальные услуги для отдельных категорий ВПЛ: Правительство поддержало экспериментальный проект — Finance.ua

Социальные услуги для отдельных категорий ВПЛ: Правительство поддержало экспериментальный проект
Кабмин принял решение о реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных социальных услуг наиболее уязвимым категориям граждан. Речь идет о лицах, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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«Социальные услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения, которые относятся к сфере управления Министерства социальной политики. В частности, среди таких заведений — отдельные санатории в Трускавце и Миргороде», — говорят в министерстве.
В рамках реализации экспериментального проекта предусмотрено 4 социальные услуги:
- предоставление убежища;
- поддержанного проживания;
- стационарный уход;
- социальная адаптация.
Эти услуги будут бесплатно предоставляться пожилым людям и лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц.
«Таким образом, наиболее незащищенным гражданам будет гарантировано не только убежище, но и социальная поддержка с учетом индивидуальных потребностей», — добавили в Минреинтеграции.
Справка Finance.ua:
- выборочные проверки внутренних переселенцев по фактическому присутствию на заявленном месте остаются актуальными. Их количество по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз;
- Кабинет Министров 14 марта поддержал расширение перечня первоочередных расходов бюджетов, финансирование которых обусловлено условиями военного положения;
- две трети внутренних переселенцев в Киеве арендуют квартиру, еще четверть живут у родственников, друзей, знакомых.
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