Социальные услуги для отдельных категорий ВПЛ: Правительство поддержало экспериментальный проект — Finance.ua

Социальные услуги для отдельных категорий ВПЛ: Правительство поддержало экспериментальный проект Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Социальные услуги для отдельных категорий ВПЛ: Правительство поддержало экспериментальный проект

Кабмин принял решение о реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных социальных услуг наиболее уязвимым категориям граждан. Речь идет о лицах, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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«Социальные услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения, которые относятся к сфере управления Министерства социальной политики. В частности, среди таких заведений — отдельные санатории в Трускавце и Миргороде», — говорят в министерстве.

В рамках реализации экспериментального проекта предусмотрено 4 социальные услуги:

предоставление убежища;

поддержанного проживания;

стационарный уход;

социальная адаптация.

Эти услуги будут бесплатно предоставляться пожилым людям и лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц.

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«Таким образом, наиболее незащищенным гражданам будет гарантировано не только убежище, но и социальная поддержка с учетом индивидуальных потребностей», — добавили в Минреинтеграции.

Справка Finance.ua:

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