Почему ВПЛ отказывают в выплатах на проживание: анализ распространенных причин — Finance.ua

Почему ВПЛ отказывают в выплатах на проживание: анализ распространенных причин Сегодня 14:02 — Личные финансы

Почему ВПЛ отказывают в выплатах на проживание: анализ распространенных причин

На каких основаниях отказывают в выплатах пособия на проживание ВПЛ и как предотвратить такие ситуации? На этот и другие вопросы ответили эксперты «Юридического советчика для ВПЛ».

Аналитики рассмотрели самые распространенные ситуации, когда внутренние переселенцы могут получить отказ в выплате на проживание.

1. Громада, из которой переместилось лицо, исключена из Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф. Это законный отказ в назначении пособия и законная причина прекращения выплат.

Исключение! Право на пособие имеют ВПЛ, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и таким лицом:

подана заявка на возмещение соответствующих потерь до 20 мая 2022 года через Дію, или

предоставлено документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией рф.



2. «Старые» ВПЛ не имеют права на выплаты. Однако здесь все зависит от обстоятельств.

Так, право на выплаты имеют и ВПЛ до 24.02.2023, которые:

по состоянию на 1 марта 2022 г. получали ежемесячное адресное пособие;

повторно (после 24 февраля 2022 г.) переместились с временно оккупированной рф территории Украины, территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф.



3. ВПЛ имеет другие источники дохода. Незаконный отказ, имевший место в первые месяцы полномасштабного вторжения. Напоминаем, выплата пособия на проживание ВПЛ не зависит от:

трудоустройства или открытия ФЛП;

покупки движимого или недвижимого имущества;



получения международных видов помощи;



получения гуманитарной помощи;



получения субсидии;



получения других видов социальной помощи.



4. ВПЛ повторно переместилось, но не возвращалось домой. Это, как указывают эксперты, незаконное основание для прекращения выплат. Бывают случаи, когда ВПЛ повторно переместились и органы социальной защиты населения приостанавливают выплаты исходя из разной аргументации, в частности «ожидаем, когда предыдущий УСЗН передаст Ваше дело нам».

В соответствии с Порядком предоставления пособия на проживание ВПЛ в случае, когда внутренне перемещенное лицо меняло свое место учета и не получило пособия, на которое оно имело право, пособие назначается по последнему месту учета.

5. ВПЛ с территорий возможных боевых действий не имеют права на выплаты. Подробнее об этом можно почитать по не имеют права на выплаты. Подробнее об этом можно почитать по ссылке

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6. Дети ВПЛ не имеют права на выплаты. В этом случае тоже все зависит от обстоятельств.

Дети, родившиеся у ВПЛ, имеют право на получение справки переселенца. Что касается пособия на проживание, они имеют право на денежные выплаты при условии, что их родители после 24.02.2022 г. переместились из населенного пункта в районе военных (боевых) действий или оккупации. Детали описывало Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по ссылке.

7. ВПЛ отсутствует по месту фактического проживания/пребывания. В случае, когда после проверки обнаружено отсутствие переселенца по месту учета ВПЛ и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, орган социальной защиты населения принимает решение о прекращении предоставления пособия на проживание со следующего месяца.

Обратите внимание! Данное обстоятельство является основанием для прекращения выплат, а не упразднения справки ВПЛ.

8. ВПЛ уехало за границу. Выезд на постоянное место жительства за границу является основанием для упразднения справки ВПЛ, а соответственно — и выплат.

Также справка упраздняется, а выплаты прекращаются на основании информации о длительном отсутствии лица по месту жительства (более 60 дней).

Кроме того, если после проверки обнаружено отсутствие переселенца по месту учета ВПЛ и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, выплаты прекращаются.

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