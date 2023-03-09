Отменяются ли выплаты ВПЛ при изменении местожительства в «Дії» — Finance.ua
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Отменяются ли выплаты ВПЛ при изменении местожительства в «Дії»

Личные финансы
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Отменяются ли выплаты ВПЛ при изменении местожительства в «Дії»
Отменяются ли выплаты ВПЛ при изменении местожительства в «Дії»
Государственное пособие на проживание не отменено, если внутренне перемещенные лица изменили местожительство в приложении «Дія».
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
При смене местожительства через «Дію» выплаты в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью будут продолжать поступать. Для этого не нужно дополнительно обращаться в органы социальной защиты населения.
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Обратиться в органы соцзащиты по новому месту жительства нужно только в случае, если возникают дополнительные вопросы по начислению средств.
Напомним, право на получение пособия на проживание имеют только лица со статусом ВПЛ, переместившиеся из населенных пунктов, согласно списку Минреинтеграции. Этот список постоянно обновляется.

Справка Finance.ua:

  • ранее правительство изменило условия выплаты компенсации работодателям, трудоустраивающим внутренне перемещенные лица;
  • на портале Дія появилась автоматическая услуга отмены статуса внутренне перемещенных лиц. Ранее вернувшиеся на место постоянного проживания ВПЛ могли воспользоваться этим сервисом в приложении Дія.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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