ВПЛ рассказали, почему выбирают Киев для проживания (исследование) — Finance.ua
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ВПЛ рассказали, почему выбирают Киев для проживания (исследование)

Недвижимость
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ВПЛ рассказали, почему выбирают Киев для проживания (исследование)
ВПЛ рассказали, почему выбирают Киев для проживания (исследование)
Две трети внутренних переселенцев в Киеве арендуют квартиру, еще четверть — живут в доме родственников, друзей, знакомых.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в феврале.
Где живут переселенцы? Согласно полученным данным, в центрах для беженцев, гостиницах, хостелах проживают 6-7%, в собственном жилье — 2%, в доме других местных жителей — 1%.
Почему выбирают столицу? Основная причина выбора Киева как города проживания среди переселенцев — наличие родственников и близких друзей (45%). Среди других:
  • возможность найти работу (26%);
  • безопасность города в условиях войны (22%);
  • 8-9% отметили, что им нравится Киев и здесь много возможностей, чтобы начать новую жизнь;
  • 5% — что здесь есть свободные места для временного проживания;
  • для 4% было безразлично, куда уезжать;
  • еще для 2% — это было решение организации, ответственной за переселение.
17% переселенцев отметили, что их жилье, где они жили до войны, разрушено и непригодно для жизни. У 24% жилье частично повреждено, у 2% — было разрушено, но уже восстановлено, у 35% — без изменений. 21% заявили, что у них нет информации о состоянии жилья.
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Среди ВПЛ около 80% отметили ухудшение экономического положения за время войны, у 14% — оно не изменилось, у 5% — улучшилось.
Среди переселенцев об отсутствии напряжения в отношениях с местными сказали почти 80%, около 20% — о его наличии.
Среди опрошенных ВПЛ однозначно связывают свои планы на будущее с Киевом 28%, еще 27% — скорее связывают. Около трети ВПЛ не планируют свою будущую жизнь в столице.
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По материалам:
Finance.ua
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