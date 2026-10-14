Сколько стоит аренда дома осенью 2026 года: почему это может быть лучше, чем покупка

Переезд в село не обязательно начинается с покупки недвижимости. Для человека, который никогда не жил в деревне, гораздо безопаснее сначала арендовать жилье хотя бы на несколько месяцев.

Это позволит понять, подходит ли такой образ жизни, не тратя сразу сотни тысяч гривен. Причем арендовать можно не только частный дом.

В селах есть и квартиры — в небольших многоквартирных домах, бывших общежитиях, а в населенных пунктах возле крупных городов — даже в новых жилых комплексах.

На OLX в сентябре 2026 года есть сотни предложений долгосрочной аренды домов в селах. Среди них — дом в Дяковцах за 2 тыс. гривен в месяц, дом в Новоселовке Днепропетровской области с печным отоплением за 3,5 тыс. гривен, а также дом в Белозорье за ​​8 тыс. гривен.

Скриншоты объявлений с сайта olx.ua

Есть и более дорогие варианты. К примеру, дом в Липниках возле Львова сдают примерно за 18 тыс. гривен, а дом в Белогородке Киевской области — за 42 тыс. гривен.

Сколько стоит аренда дома

Вариант Ориентировочная цена в месяц Простой дом в отдаленном селе 2–5 тыс. гривен Дом в нормальном состоянии 5–10 тыс. гривен Дом с хорошими условиями 10–15 тыс. гривен Дом возле крупного города 15–30+ тыс. гривен Большой современный дом в пригороде 30–50+ тыс. гривен

Можно арендовать и квартиру

Если не хочется заниматься частным домом, есть еще один вариант — квартира в селе. Это может быть особенно удобно для тех, кто хочет жить за городом, но не готов чистить снег во дворе, ремонтировать крышу, косить траву или самостоятельно заниматься отоплением. В то же время квартир в селах гораздо меньше, чем домов. Поэтому искать их придется дольше.

По объявлениям на OLX аренда квартир в селах и небольших населенных пунктах может стоить от нескольких тысяч гривен в месяц. В селах, которые фактически являются пригородами крупных городов, цена может составлять 8−15 тыс. гривен и выше. Для тех, кто рассматривает переезд именно из-за будущей зимы, квартира тоже может быть вариантом. И здесь нужно особенно внимательно проверить, как дом отапливается и что происходит с водой и электричеством во время отключений.

Почему аренда может быть лучше покупки

Представим две ситуации. В первом случае человек покупает дом за 200 тыс. гривен. Затем оказывается, что нужно провести воду, обустроить санузел, заменить проводку и отремонтировать печку. Еще 150−200 тыс. гривен могут уйти на ремонт.

Во втором случае человек снимает дом за 6−8 тыс. гривен в месяц. За полгода аренда обойдется примерно 36−48 тыс. гривен.

Даже если после этого человек решит вернуться в город, финансовые потери будут гораздо меньше, чем после неудачной покупки. Поэтому для первого знакомства с сельской жизнью у аренды есть очевидный плюс: ее можно прекратить.