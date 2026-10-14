0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит аренда дома осенью 2026 года: почему это может быть лучше, чем покупка

Недвижимость
548
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Сколько стоит аренда дома осенью 2026 года: почему это может быть лучше, чем покупка
Сколько стоит аренда дома осенью 2026 года: почему это может быть лучше, чем покупка
Переезд в село не обязательно начинается с покупки недвижимости. Для человека, который никогда не жил в деревне, гораздо безопаснее сначала арендовать жилье хотя бы на несколько месяцев.
Это позволит понять, подходит ли такой образ жизни, не тратя сразу сотни тысяч гривен. Причем арендовать можно не только частный дом.
В селах есть и квартиры — в небольших многоквартирных домах, бывших общежитиях, а в населенных пунктах возле крупных городов — даже в новых жилых комплексах.
На OLX в сентябре 2026 года есть сотни предложений долгосрочной аренды домов в селах. Среди них — дом в Дяковцах за 2 тыс. гривен в месяц, дом в Новоселовке Днепропетровской области с печным отоплением за 3,5 тыс. гривен, а также дом в Белозорье за ​​8 тыс. гривен.
<i>Скриншоты объявлений с сайта olx.ua</i>
Скриншоты объявлений с сайта olx.ua
Есть и более дорогие варианты. К примеру, дом в Липниках возле Львова сдают примерно за 18 тыс. гривен, а дом в Белогородке Киевской области — за 42 тыс. гривен.

Сколько стоит аренда дома

ВариантОриентировочная цена в месяц
Простой дом в отдаленном селе2–5 тыс. гривен
Дом в нормальном состоянии5–10 тыс. гривен
Дом с хорошими условиями10–15 тыс. гривен
Дом возле крупного города15–30+ тыс. гривен
Большой современный дом в пригороде30–50+ тыс. гривен

Можно арендовать и квартиру

Если не хочется заниматься частным домом, есть еще один вариант — квартира в селе. Это может быть особенно удобно для тех, кто хочет жить за городом, но не готов чистить снег во дворе, ремонтировать крышу, косить траву или самостоятельно заниматься отоплением. В то же время квартир в селах гораздо меньше, чем домов. Поэтому искать их придется дольше.
Место для вашей рекламы

Читайте также: Где самые дешевые однокомнатные квартиры: цены по регионам

По объявлениям на OLX аренда квартир в селах и небольших населенных пунктах может стоить от нескольких тысяч гривен в месяц. В селах, которые фактически являются пригородами крупных городов, цена может составлять 8−15 тыс. гривен и выше. Для тех, кто рассматривает переезд именно из-за будущей зимы, квартира тоже может быть вариантом. И здесь нужно особенно внимательно проверить, как дом отапливается и что происходит с водой и электричеством во время отключений.

Почему аренда может быть лучше покупки

Представим две ситуации. В первом случае человек покупает дом за 200 тыс. гривен. Затем оказывается, что нужно провести воду, обустроить санузел, заменить проводку и отремонтировать печку. Еще 150−200 тыс. гривен могут уйти на ремонт.
Во втором случае человек снимает дом за 6−8 тыс. гривен в месяц. За полгода аренда обойдется примерно 36−48 тыс. гривен.
Даже если после этого человек решит вернуться в город, финансовые потери будут гораздо меньше, чем после неудачной покупки. Поэтому для первого знакомства с сельской жизнью у аренды есть очевидный плюс: ее можно прекратить.
Читайте больше деталей о покупке аренды в селе в нашей статье —

Сколько стоит переехать в село в 2026 году: считаем все расходы

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жилья
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems