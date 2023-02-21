Кабмин хочет упростить условия погашения кредита для ВПЛ — Finance.ua
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Кабмин хочет упростить условия погашения кредита для ВПЛ

Кредит&Депозит
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Кабмин хочет упростить условия погашения кредита для ВПЛ
Кабмин хочет упростить условия погашения кредита для ВПЛ
Правительство предлагает упростить условия погашения кредита для ВПЛ и лиц, проживающих на пораженных войной территориях.
Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
«Сегодня правительство поддержало разработанные Минреинтеграции законопроекты, которые предусматривают облегчение условий погашения кредитов. Эти законопроекты касаются граждан, проживающих или выехавших с территорий ведения боевых действий или ВОТ», — сказано в сообщении.

Что предлагают

На период военного положения предлагается ввести обязательную реструктуризацию по договорам о потребительском кредите для граждан, которые:
  • состоят на учете как внутренне перемещенные лица,
  • постоянно проживают или уехали с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия, или ВОТ.

Кто может воспользоваться

Граждане смогут воспользоваться механизмом реструктуризации, если:
  • государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;
  • потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны, и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.

Что еще предлагают

Установить, что в период военного положения и в течение 30 дней после дня его прекращения кредитору и коллекторской компании запрещается осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности относительно потребителей.
«Также Кабмин поддержал изменения в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено, что полученные в результате такой реструктуризации доходы не облагаются налогом», — добавили в Минреинтеграции.
Принятые законопроекты в ближайшее время будут внесены в Верховную Раду.
Напомним, безработным ВПЛ предлагают полгода платить повышенное пособие по безработице.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Finance.ua
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