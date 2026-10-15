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Средний чек энергокредита может возрасти на 50%

Кредит&Депозит
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Средний чек энергокредита может возрасти на 50%
Средний чек энергокредита может возрасти на 50%
Средняя сумма кредита на энергетические проекты для бизнеса в 2027 году может возрасти как минимум на 50% из-за перехода предприятий от установки только солнечных панелей к гибридным системам с накопителями электроэнергии.
Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола «Финансового клуба» на тему «Энергокредиты в преддверии зимы: как банки финансируют энергоустойчивость».
«Золотой стандарт сейчас — это солнце плюс гибридная станция. И мы ожидаем, что средняя сумма кредитов будет расти. Если в предыдущие годы, когда большинство проектов — это было „солнце“ на 3−5 млн грн для малого и среднего бизнеса, то учитывая увеличение доли гибридных станций с системой накопления, эти суммы растут по меньшей мере на 50%», — заявил руководитель управления развития агробизнеса и альтернативных продуктов финансирования Кредобанка Роман Пудлык.
Основной спрос на энергокредиты, по словам банкиров, формируют аграрные и промышленные предприятия. «Драйверы в нашем банке — это агро и производство, которые формируют основу спроса. Но мы также финансируем бизнесы, которые занимаются электрогенерацией и продают электроэнергию в сеть», — говорит руководитель проектов и программ продаж энергетических продуктов ОТП Банка Руслан Дорошенко.
По его словам, агро и квазиагро, то есть все, что связано с аграрным производством, в частности, средства защиты растений, удобрения и техника, занимают почти половину портфеля.
В то же время банки уже не рассматривают энергетическое кредитование как направление, активность в котором растет только в преддверии отопительного сезона. «Сезонность в энергофинансировании уже как таковая исчезла», — отметил Роман Пудлык.
Эксперт отмечает, что если в 2024—2025 годах обстрелы и отключения электроэнергии были кратковременными факторами спроса на энергокредиты, то в 2026 году спрос стал более стабильным, в частности, благодаря правительственным программам.
«В прошлом году мы выдали последний энергокредит в ноябре. В этом году у нас и в конце декабря еще будут такие проекты, потому что необходимость однозначно останется», — говорит Роман Пудлык.
«Мы видим стабильный спрос. И понимаем, что энергофинансирование не исчезнет даже зимой», — подчеркнул Руслан Дорошенко. Он добавил, что у банков уже есть значительный перечень проектов, которые будут реализовываться и в зимние месяцы.
По материалам:
Фінансовий клуб
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