У государства заканчиваются средства на компенсацию кредитов «5−7-9%». Из-за задержек с выплатами возникают проблемы как у банков, так и у заемщиков.
Об этом заявили участники круглого стола по теме «Аграрии между двумя урожаями: где взять деньги на посевную», который провел «Финансовый клуб».
«О программе 5−7-9%, в значительной степени она покрывает малый и средний бизнес, а там другой вызов — хватит ли государству средств для того, чтобы выполнить эти обещания», — отметил директор департамента кредитных продуктов малого бизнеса ПУМБ Роман Клименко.
По его словам, задержки с компенсациями создают проблему не только для банков, но и для самих заемщиков, если после прохождения усложненных процедур клиента затем заплатит коммерческую ставку без каких-либо льгот.
Банки теряют маржу из-за задолженности государства
Из-за задолженности государства по компенсациям маржа банка фактически сводится к нулю.
«С учетом задолженностей государства по компенсации у нас фактически нулевая маржа. Вопрос в том, что ты должен финансировать для того, чтобы уберечь огромную часть своего портфеля», — объяснил Клименко.