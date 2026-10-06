У государства заканчиваются средства на компенсацию кредитов «5−7-9%». Из-за задержек с выплатами возникают проблемы как у банков, так и у заемщиков.

Об этом заявили участники круглого стола по теме «Аграрии между двумя урожаями: где взять деньги на посевную», который провел «Финансовый клуб».

«О программе 5−7-9%, в значительной степени она покрывает малый и средний бизнес, а там другой вызов — хватит ли государству средств для того, чтобы выполнить эти обещания», — отметил директор департамента кредитных продуктов малого бизнеса ПУМБ Роман Клименко.

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По его словам, задержки с компенсациями создают проблему не только для банков, но и для самих заемщиков, если после прохождения усложненных процедур клиента затем заплатит коммерческую ставку без каких-либо льгот.

Банки теряют маржу из-за задолженности государства

Из-за задолженности государства по компенсациям маржа банка фактически сводится к нулю.

«С учетом задолженностей государства по компенсации у нас фактически нулевая маржа. Вопрос в том, что ты должен финансировать для того, чтобы уберечь огромную часть своего портфеля», — объяснил Клименко.

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Более 40% портфеля ПУМБ приходится на аграрный сектор.

Никто не хочет, чтобы пошла цепная реакция, которая положит эту отрасль. Поэтому ставки высоки, но они приемлемы в короткой перспективе", — подытожил он.

Кредитные ставки для аграриев

Директор департамента по работе с предприятиями агропромышленного комплекса и операторов рынка нефтепродуктов банка «Пивденный» Семен Синяков отметил, что банк кредитует по ставке около 19% годовых.

Руководитель альтернативных каналов продаж «АгроФабрики» ОТП Банка Павел Гузырь отметил, что для крупного бизнеса стоимость кредитования составляет 18% годовых, а для малого и среднего — 19−19,5%.