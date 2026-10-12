Купить сейчас, заплатить потом: как финансовые компании и ритейлеры распределяют стоимость кредита

Высокая стоимость привлечения клиентов, сложная экономика и регуляторные требования сдерживают развитие встроенного кредитования в Украине. В то же время финансовые компании уже располагают технологиями для быстрого одобрения займов, а сотрудничество с ритейлерами может сделать их более доступными для людей.

Как сделать так, чтоб клиент мог оформить кредит конкретно при оплате продукта, не переходя в банковское приложение? Этот вопрос обсудили участники дискуссии «Кредит без перехода в банк: кто профинансирует покупку внутри checkout» на конференции FinRetail-2026

Своими мыслями поделились Владимир Довгаль, CEO ООО «Авентус Украина», и Руслан Тимощук, CEO финтех-компании «Твоя Позика». Отметим, что модерировал дискуссию финансовый эксперт портала Minfin — Алексей Козырев.

Что мешает

По словам Владимира Довгаля, рынок BNPL (Buy Now, Pay Later — «купи сейчас, плати позже») сталкивается с ограниченной маржинальностью и высокой конкуренцией. Кроме того, каждая интеграция с торговым партнером требует инвестиций и должна отвечать регуляторным требованиям.

Руслан Тимощук согласился, что технические вопросы можно решить, но решающей остается финансовая сторона продукта.

«Глобально — вопросы экономики и финансовой модели», — подчеркнул он.

Кредитная карта или отдельный продукт в магазине

В качестве альтернативы сложным интеграциям Довгаль привел пример pluscard — продукта, созданного в партнерстве с Аккордбанком . Вместо подключения к каждому магазину отдельно компания использовала привычную для потребителей инфраструктуру карточных платежей.

«Мы решили не делать сложную интеграцию с партнером и не входить в зависимость от одного игрока, а просто приобщиться к той инфраструктуре, которую Visa и Mastercard создавали годами», — пояснил он.

По словам Довгаля, проект менее чем за полтора года работы приблизился к операционной безубыточности. В то же время карточная модель имеет ограничения, в частности, по кредитному лимиту и стоимости финансирования. Отдельный кредит в магазине может быть более целесообразным, когда покупателю нужны другие условия или больше сумма.

Кто будет платить за рассрочку

В ходе дискуссии участники рассмотрели условную покупку бытовой техники за 15 тыс. грн с погашением в течение трех месяцев.

Тимощук отметил, что стандартная ставка микрокредитования не подходит для такого сценария: за ставки 1% в день переплата за три месяца может составить 8−9 тыс. грн.

По его мнению, для рассрочки необходима отдельная модель с равными платежами, в которой расходы на финансирование будут распределяться между покупателем и магазином. Ритейлер также будет извлекать выгоду благодаря потенциальному росту продаж.

Довгаль добавил, что партнерство может снизить стоимость кредита, если магазин будет обеспечивать стабильный поток клиентов. Ведь привлечение заемщиков постоянно дорожает.

Смогут ли кредитовать тех, кому отказал банк

Скорость принятия решений — еще одно конкурентное преимущество финансовых компаний. По словам Тимощука, в его компании решение о кредитовании принимают за секунды, а не минуты.

Довгаль объяснил, что компания оценивает заемщиков с учетом особенностей конкретного продукта и их способности вернуть деньги. Это позволяет работать с разными сегментами клиентов, в том числе с теми, кому банк отказал.

В то же время Тимощук отметил важность репутации небанковских учреждений: предубеждения финансовых компаний могут затруднять переговоры с торговыми партнерами, даже если техническая инфраструктура уже готова.

Что будет, если покупатель вернет товар

Отдельно участники затронули вопрос ответственности, когда товар вернули, а кредитные обязательства остались. По мнению Довгаля, проблема возникает, когда стороны не понимают границ своей ответственности и пытаются вмешиваться в чужую бизнес-модель.

«Каждая сторона должна помнить о своем кор-бизнесе и не пытаться делить доходы какой-то другой стороны, а понимать, на чем она зарабатывает сама», — подытожил он.

Для покупателя это означает, что перед оформлением рассрочки важно проверять полную стоимость кредита, график платежей и порядок закрытия обязательств по возврату товара. Удобство оформления в несколько кликов не всегда означает более дешевое финансирование.

Что это значит для покупателей

Развитие встроенного кредитования может сделать покупки в рассрочку более быстрыми и удобными: клиенту не придется переходить в банковское приложение, а решение о финансировании можно будет получить за считаные секунды. В то же время, простое оформление не означает, что кредит будет дешевым.

Покупателям следует обращать внимание на полную стоимость финансирования, реальную сумму переплаты, комиссии и график платежей. Если магазин компенсирует часть стоимости кредита, это может сделать рассрочку более выгодной, однако условия нужно проверять в каждом конкретном случае.