Переезд в деревню перед зимой: где найти дом за 100−200 тыс. грн

Очередное приближение зимы вынуждает украинцев задумываться о том, как пережить холодный сезон с меньшими рисками. Собственный дом с печкой или твердотопливным котлом, запасом дров и колодцем позволяет самостоятельно позаботиться о части бытовых нужд при перебоях с централизованными системами.

Еще один аргумент в пользу переезда — цена недвижимости. В некоторых селах дом с земельным участком можно приобрести за 100−300 тыс. грн, а в некоторых объявлениях цена еще ниже. Также можно рассмотреть аренду, если покупать собственное жилье пока нет возможности.

Сколько стоят дома в селах Украины

Стоимость сельского дома зависит от региона, площади, состояния жилья и расстояния до крупных городов. Одни предложения стоят 70−100 тыс. грн, другие — несколько миллионов.

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По объявлениям на OLX в сентябре 2026 года в селе Ятрановка Черкасской области дом площадью 33 кв. м предлагали за 85 тыс. грн. В селе Нагорная в той же области дом площадью 50 кв. м выставили на продажу за 90 тыс. грн.

Есть варианты подороже. К примеру, в селе Яхны Киевской области лом площадью 100,5 кв. м стоит 900 тыс. грн, а в Мошнах Черкасской области за дом площадью 70 кв. м просят около 1,12 млн грн.

Где можно найти самое дешевое жилье

Самые низкие цены чаще встречаются в небольших деревнях, удаленных от крупных городов. Спрос на недвижимость там может быть ниже, а дома часто продают вместе с большими земельными участками. В таких населенных пунктах можно найти предложения за 70−200 тыс. грн.

В частности, в Хмельнитчине в сентябре 2026 года цены на сельские дома стартовали от 67 тыс. грн. В то же время за жилье с более комфортными условиями для проживания придется заплатить от 200 тыс. грн.

Недорогие предложения есть и на Волыни. В селе Приветное половину дома площадью 50 кв. м продается за 150 тыс. грн.

В селе Луковка района Ковельского района дом с земельным участком площадью 50 соток, колодцем и хозяйственными постройками предлагают за 5 тыс. евро — около 215 тыс. грн. Еще один вариант в селе Рыковичи вместе с участком в 50 соток стоит 179 тыс. грн.

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Однако низкая цена может объясняться состоянием недвижимости. В доме может не быть санузла, централизованного водоснабжения или надлежащего отопления. Также перед вселением иногда нужно ремонтировать крышу, утеплять стены, заменять окна или обновлять электропроводку.

Почему возле крупных городов дома дороже

Чем ближе населенный пункт к большому городу, тем обычно дороже там стоит недвижимость. Покупатели готовы платить больше за возможность жить в частном доме и одновременно пользоваться городской инфраструктурой, ездить на работу, возить детей в школу и быстро добираться в магазины.

Особенно заметна разница в селах Киевской области вблизи столицы. К примеру, в Лебедевке дом площадью 182 кв. м продают примерно за 6 млн грн, а в Большой Мотовиловке за дом площадью 110 кв. м просят около 3,8 млн грн.

Поэтому тем, кто работает дистанционно и не должен каждый день ездить в город, стоит рассмотреть более отдаленные села. Там можно найти жилье подешевле, хотя перед покупкой важно оценить состояние дома, доступность коммуникаций, транспортное сообщение и затраты на ремонт.