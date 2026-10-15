С 23 октября банки будут взыскивать долги по-новому (детали)

В Украине с 23 октября текущего года меняются правила взыскания долгов.

Исполнительное производство переводится в цифровой формат с максимальным доступом к финансовым данным и счетам должников.

Об этом свидетельствуют положения закона № 4833-IX , который вступает в силу 23 октября текущего года, передают Українські Новини.

В начале апреля Верховная Рада приняла законопроект № 14005, после чего он был подписан Президентом и опубликован. Вступает в силу он через 6 месяцев после публикации — то есть с 23 октября 2026 года.

Главная цель закона

Цифровизация процесса взыскания долгов, минимизация человеческого фактора и автоматизация рутинных процедур. Документ принят в рамках выполнения Плана Украины по программе финансовой помощи от ЕС (Ukraine Facility).

Что предусмотрено

Документ предусматривает, что все банки обязаны интегрироваться с Автоматизированной системой исполнительного производства (АСВП).

Исполнители в свою очередь получают быстрый доступ к информации о наличии счетов, электронных кошельков, движении средств, назначении платежей и даже содержании банковских сейфов должника.

Закон обязывает исполнителя регулярно проверять имущественное положение должника

банковские счета — не реже раза в 2 недели,

недвижимость или авто — не реже раза в 3 месяца.

Банки обязаны уведомлять исполнительную службу об открытии должником новых счетов в тот же день.

Но, даже при полном аресте счета, должник сохраняет гарантированное право пользоваться деньгами на сумму до 2 минимальных заработных плат в месяц для обеспечения жизнедеятельности.

Справка: минимальная зарплата сегодня составляет 8 647 гривен, а проект госбюджета на следующий предусматривает ее рост до 9 546 гривен.

Если в заявлении взыскателя указаны счета должника, то предполагается, что исполнитель налагает арест сразу при открытии производства через обновленную Автоматизированную систему исполнительного производства. А как только сумма долга полностью поступает на счет исполнительной службы, АСВП автоматически формирует электронное сообщение. Ограничение, блокирование счетов и исключение из Единого реестра должников (ЕРД) происходит автоматически и не позднее следующего дня, без необходимости просить исполнителя делать это вручную.

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Синхронизация Единого реестра должников с базами нотариата, МВД и другими государственными реестрами перекрывает возможность быстро продать или переписать имущество (квартиру, авто и т. д. ) на родственников. Любые регистрационные и нотариальные действия по отчуждению или залогу имущества человека из реестра блокируются автоматически.

Следует заметить, что раньше забрать единственную квартиру или дом за долги могли, если сумма превышала 20 минимальных зарплат.

Новый закон увеличил этот порог до 50 минимальных заработных плат. Соответственно, взыскать единственное жилье за ​​мелкие долги не смогут.

Относительно военнослужащих

Что касается взыскания долгов с военнослужащих, то будет запрещено принудительно реализовывать жилье во время действия военного положения и в течение 1 года после его завершения (по соответствующему заявлению).

Снимаются аресты с денежных средств в производствах по долгам за ЖКУ для граждан, проживающих на ВОТ или в зонах активных боевых действий.