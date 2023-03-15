Перевірки переселенців: Верещук розповіла деталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Перевірки переселенців: Верещук розповіла деталі

Казна та Політика
82
Перевірки переселенців: Верещук розповіла деталі
Перевірки переселенців: Верещук розповіла деталі
Вибіркові перевірки внутрішніх переселенців щодо їх фактичної присутності на заявленому місці залишаються актуальними. Їх кількість у порівнянні з минулим роком знизилася майже у 12 разів.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Як зазначається, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації. І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати.
Читайте також
«Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги», — зауважила Ірина Верещук.
Нагадаємо, що статус ВПО можна втратити за умови переїзду за кордон, повернення на місце постійного проживання або ж якщо своєчасно не повідомити про зміну фактичного місця проживання.
Місце для вашої реклами
Державну допомогу на проживання не скасовують, якщо внутрішньо переміщені особи змінили місце проживання в застосунку «Дія».
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.