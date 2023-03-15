Перевірки переселенців: Верещук розповіла деталі — Finance.ua

Перевірки переселенців: Верещук розповіла деталі Сьогодні 15:49 — Казна та Політика

Перевірки переселенців: Верещук розповіла деталі

Вибіркові перевірки внутрішніх переселенців щодо їх фактичної присутності на заявленому місці залишаються актуальними. Їх кількість у порівнянні з минулим роком знизилася майже у 12 разів.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначається, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації. І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати.

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«Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги», — зауважила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що статус ВПО можна втратити за умови переїзду за кордон, повернення на місце постійного проживання або ж якщо своєчасно не повідомити про зміну фактичного місця проживання.

Державну допомогу на проживання не скасовують , якщо внутрішньо переміщені особи змінили місце проживання в застосунку «Дія».

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