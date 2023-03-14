Житло для сиріт та забезпечення умов для ВПО: Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків в умовах воєнного стану — Finance.ua
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Житло для сиріт та забезпечення умов для ВПО: Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків в умовах воєнного стану

Казна та Політика
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Житло для сиріт та забезпечення умов для ВПО: Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків в умовах воєнного стану
Житло для сиріт та забезпечення умов для ВПО: Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків в умовах воєнного стану
Кабінет Міністрів 14 березня підтримав розширення переліку першочергових видатків бюджетів, фінансування яких зумовлено умовами воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
З урахуванням ресурсної спроможності єдиного казначейського рахунку до вказаного переліку включено:
1. За видатками загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів:
  • придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;
  • встановлення у закладах соціального захисту населення пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробка дерев’яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином;
  • здійснення медичних оглядів.
2. За видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів — придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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