Житло для сиріт та забезпечення умов для ВПО: Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків в умовах воєнного стану — Finance.ua

Житло для сиріт та забезпечення умов для ВПО: Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків в умовах воєнного стану
Кабінет Міністрів 14 березня підтримав розширення переліку першочергових видатків бюджетів, фінансування яких зумовлено умовами воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
З урахуванням ресурсної спроможності єдиного казначейського рахунку до вказаного переліку включено:
1. За видатками загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів:
- придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;
- встановлення у закладах соціального захисту населення пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробка дерев’яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином;
- здійснення медичних оглядів.
2. За видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів — придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
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