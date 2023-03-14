Жилье для сирот и обеспечение условий для ВПЛ: Кабмин расширил перечень приоритетных расходов в условиях военного положения — Finance.ua

Жилье для сирот и обеспечение условий для ВПЛ: Кабмин расширил перечень приоритетных расходов в условиях военного положения
Кабинет Министров 14 марта поддержал расширение перечня первоочередных расходов бюджетов, финансирование которых обусловлено условиями военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
С учетом ресурсной способности единого казначейского счета в указанный перечень включены:
1. По расходам общего и специального фондов государственного и местных бюджетов:
- приобретение гигиенических средств и товаров первой необходимости (одежда, обувь, мягкий инвентарь) для подопечных интернатных учреждений системы социальной защиты населения;
- установка в учреждениях социальной защиты населения пожарной сигнализации, системы молниезащиты, обработка деревянных конструкций помещений огнезащитным раствором;
- осуществление медицинских осмотров.
2. По расходам специального фонда государственного и местных бюджетов — приобретение жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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