Правительство одобрило стратегию госполитики относительно ВПЛ до 2025 года: что она предусматривает — Finance.ua

Правительство одобрило стратегию госполитики относительно ВПЛ до 2025 года: что она предусматривает Сегодня 16:05 — Казна и Политика

Правительство одобрило стратегию госполитики относительно ВПЛ до 2025 года: что она предусматривает

Кабинет Министров 7 апреля одобрил Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года, а также соответствующий операционный план.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Государственная политика по внутреннему перемещению должна формироваться комплексно. Сейчас основное внимание следует сосредоточить на адаптации и дальнейшей интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих общинах. Это и доступ к образовательным услугам, и трудоустройство, и поддержка самозанятости. Важной составляющей является оказание профессиональной психологической помощи, — подчеркнула вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Для чего нужна стратегия

Принятие новой Стратегии — это реагирование государства на вызовы массового перемещения населения, вызванные полномасштабной агрессией рф.

Ею предусмотрена государственная поддержка ВПЛ на всех этапах — от эвакуации, в процессе социальной адаптации на новом месте и до возвращения к месту постоянного проживания.

Государство будет фокусироваться на 5 стратегических целях:

1. Реагирование страны на вызовы внутреннего перемещения.

2. Безопасная эвакуация граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд.

3. Адаптация ВПЛ на новом месте жительства.

4. Интеграция и развитие ВПЛ в принимающих территориальных общинах.

5. Поддержка безопасного возвращения в покинутое место жительства и реинтеграции.

Справка Finance.ua:

среди внутренне перемещенных лиц бывают случаи злоупотребления для получения государственной помощи, на которую они не имеют права;

Кабмин принял решение о реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных социальных услуг наиболее уязвимым категориям граждан. Речь идет о лицах, которые из-за боевых действий или временной оккупации оказались в сложных жизненных обстоятельствах;



государственную помощь на проживание не отменяют, если внутренне перемещенные лица изменили место жительства в приложении «Дія».

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