Могут ли ВПЛ не оплачивать коммунальные услуги дома — Finance.ua

Могут ли ВПЛ не оплачивать коммунальные услуги дома Сегодня 19:01 — Личные финансы

Могут ли ВПЛ не оплачивать коммунальные услуги дома

Юридический справочник для ВПЛ объяснил , можно ли не оплачивать коммунальные услуги дома в случае непроживания.

Закон «О жилищно-коммунальных услугах» устанавливает для потребителя жилищно-коммунальных услуг обязанность оплачивать предоставленные ЖКУ по ценам/тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, установленные соответствующими договорами о предоставлении ЖКУ, а в случае несвоевременной оплаты — платить пеню.

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Вместе с тем постановлением Кабмина от 5 марта 2022 г. № 206 было запрещено:

1. Начислять и взимать:

неустойку (штрафы, пеню);

инфляционные начисления;

проценты годовых, начисленные на задолженность, образовавшуюся за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги;

2. Прекращать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

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Кроме того, потребитель имеет право не оплачивать коммунальные услуги в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг.

Для этого нужно подать заявление предоставителю соответствующих ЖКУ, к которому приобщить доказательства временного отсутствия, например:

справку с временного места жительства;

справку о лечении;

справку о прохождении военной службы;

справку о взятии на учет ВПЛ.

Льготы относительно возможности не оплачивать услуги не касаются услуг:

поставки тепловой энергии;

услуг по управлению многоквартирным домом.

Также в период действия военного положения не совершаются исполнительные действия относительно:

1. Решений о взыскании с физических лиц задолженности за ЖКУ в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся или находившихся во временной оккупации, окружении (блокировании) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

2. Решения о взыскании за ЖКУ относительно недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и было уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий.

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