Могут ли ВПЛ не оплачивать коммунальные услуги дома — Finance.ua

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Могут ли ВПЛ не оплачивать коммунальные услуги дома

Личные финансы
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Могут ли ВПЛ не оплачивать коммунальные услуги дома
Могут ли ВПЛ не оплачивать коммунальные услуги дома
Юридический справочник для ВПЛ объяснил, можно ли не оплачивать коммунальные услуги дома в случае непроживания.
Закон «О жилищно-коммунальных услугах» устанавливает для потребителя жилищно-коммунальных услуг обязанность оплачивать предоставленные ЖКУ по ценам/тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, установленные соответствующими договорами о предоставлении ЖКУ, а в случае несвоевременной оплаты — платить пеню.
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Вместе с тем постановлением Кабмина от 5 марта 2022 г. № 206 было запрещено:
1. Начислять и взимать:
  • неустойку (штрафы, пеню);
  • инфляционные начисления;
  • проценты годовых, начисленные на задолженность, образовавшуюся за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги;
2. Прекращать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.
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Кроме того, потребитель имеет право не оплачивать коммунальные услуги в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг.
Для этого нужно подать заявление предоставителю соответствующих ЖКУ, к которому приобщить доказательства временного отсутствия, например:
  • справку с временного места жительства;
  • справку о лечении;
  • справку о прохождении военной службы;
  • справку о взятии на учет ВПЛ.
Льготы относительно возможности не оплачивать услуги не касаются услуг:
  • поставки тепловой энергии;
  • услуг по управлению многоквартирным домом.
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Также в период действия военного положения не совершаются исполнительные действия относительно:
1. Решений о взыскании с физических лиц задолженности за ЖКУ в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся или находившихся во временной оккупации, окружении (блокировании) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
2. Решения о взыскании за ЖКУ относительно недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и было уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий.
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По материалам:
Finance.ua
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