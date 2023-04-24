Правительство запретило взимать долги за коммуналку с переселенцев — Finance.ua
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Правительство запретило взимать долги за коммуналку с переселенцев

Личные финансы
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Правительство запретило взимать долги за коммуналку с переселенцев
Правительство запретило взимать долги за коммуналку с переселенцев
Кабмин принял постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.
Об этом заявил во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, речь идет исключительно о накопившейся задолженности после начала полномасштабного российского вторжения.
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«Справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения. Одновременно одобряем проект закона о компенсации ущерба предприятиям, которые поставляют электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории. В скором времени мы освободим все наши земли, поэтому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени», — написал Шмыгаль.
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Как добавили в Минреинтеграции, запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия, или временно оккупированные рф.
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«Речь идет о лицах, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались в более безопасные регионы. Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирным домом документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы с работы, относительно лечения, обучения, прохождения военной службы», — заявили в министерстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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