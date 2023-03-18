В какой срок украинцы должны погасить долги по коммуналке для получения субсидии: озвучен месяц — Finance.ua
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В какой срок украинцы должны погасить долги по коммуналке для получения субсидии: озвучен месяц

Личные финансы
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В какой срок украинцы должны погасить долги по коммуналке для получения субсидии: озвучен месяц
В какой срок украинцы должны погасить долги по коммуналке для получения субсидии: озвучен месяц
Для всех домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года. В мае жилищная субсидия будет назначаться на следующий период (до апреля 2024 года), и одним из условий для ее назначения является отсутствие задолженности.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен)», — сказано в сообщении.
Для назначения субсидии на неотопительный сезон требуется:
  • погасить задолженность;
  • заключить договор с поставщиками жилищно-коммунальных услуг о реструктуризации долга;
  • предоставить документальное подтверждение обжалования задолженности в судебном порядке.
«Поэтому обращаем внимание получателей жилищной субсидии на необходимость проведения расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг до мая», — отмечают в министерстве.
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Для тех граждан, которые еще не получают жилищную субсидию, но нуждаются в государственной поддержке, напоминают о том, что начиная с 1 декабря 2022 года назначение жилищных субсидий (прием граждан, назначение, начисление и выплата) осуществляется органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по экстерриториальному принципу.
«Это позволяет каждому обратиться за назначением субсидии в любом уголке страны без привязки к месту регистрации», — объясняют в Минсоцполитики.
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В то же время, осталась возможность обращения граждан по вопросам предоставления жилищных субсидий к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады и должностным лицам центра предоставления административных услуг, а также через Портал Дія.
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По материалам:
Finance.ua
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