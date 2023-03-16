Украинцам с начала года назначили почти 200 тысяч субсидий и льгот — Finance.ua

Украинцам с начала года назначили почти 200 тысяч субсидий и льгот
Пенсионный фонд Украины обработал почти 200 тыс. заявлений на назначение жилищных субсидий и льгот, а также более 300 тыс. заявлений по перерасчету уже назначенных льгот.
Об этом сообщила Елена Охрименко, директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины.
До 30 января Фонд принимал документы от органов социальной защиты, которые своевременно не были проработаны. То есть речь идет о тех документах, по которым не было принято решение о назначении субсидий и льгот. Также к нам поступали документы от людей, ЦПАУ, органов местного самоуправления. В общей сложности мы приняли более 200 тыс. комплектов документов на назначение льгот и субсидий. На сегодняшний день почти все они проработаны", — отметила Охрименко.
Также она добавила, что начиная с 1 декабря в органы ПФУ поступило более 300 тыс. заявлений от людей, которые имели право на перерасчет уже назначенных субсидий и льгот.
По информации представительницы ПФУ, на обработку документов Фонд имеет 10 дней после получения информации от поставщика услуг относительно тарифов и данных о доходах домохозяйства, которое обратилось с заявлением о назначении субсидии.
«Как только мы получаем такую информацию, у нас есть 10 дней на ее проработку. Но мы стараемся не откладывать, а берем в работу сразу после поступления. Ведь понимаем, какое внимание приковано к нам в связи с возложением новых обязанностей на Пенсионный фонд», — подчеркнула Охрименко.
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