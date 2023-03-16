Украинцам с начала года назначили почти 200 тысяч субсидий и льгот — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам с начала года назначили почти 200 тысяч субсидий и льгот

Казна и Политика
42
Украинцам с начала года назначили почти 200 тысяч субсидий и льгот
Украинцам с начала года назначили почти 200 тысяч субсидий и льгот
Пенсионный фонд Украины обработал почти 200 тыс. заявлений на назначение жилищных субсидий и льгот, а также более 300 тыс. заявлений по перерасчету уже назначенных льгот.
Об этом сообщила Елена Охрименко, директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины.
До 30 января Фонд принимал документы от органов социальной защиты, которые своевременно не были проработаны. То есть речь идет о тех документах, по которым не было принято решение о назначении субсидий и льгот. Также к нам поступали документы от людей, ЦПАУ, органов местного самоуправления. В общей сложности мы приняли более 200 тыс. комплектов документов на назначение льгот и субсидий. На сегодняшний день почти все они проработаны", — отметила Охрименко.
Читайте также
Также она добавила, что начиная с 1 декабря в органы ПФУ поступило более 300 тыс. заявлений от людей, которые имели право на перерасчет уже назначенных субсидий и льгот.
По информации представительницы ПФУ, на обработку документов Фонд имеет 10 дней после получения информации от поставщика услуг относительно тарифов и данных о доходах домохозяйства, которое обратилось с заявлением о назначении субсидии.
Читайте также
«Как только мы получаем такую информацию, у нас есть 10 дней на ее проработку. Но мы стараемся не откладывать, а берем в работу сразу после поступления. Ведь понимаем, какое внимание приковано к нам в связи с возложением новых обязанностей на Пенсионный фонд», — подчеркнула Охрименко.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.