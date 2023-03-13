Несвоевременная передача показателей счетчика: как из-за этого можно потерять субсидию — Finance.ua

Несвоевременная передача показателей счетчика: как из-за этого можно потерять субсидию Сегодня 08:32 — Личные финансы

Несвоевременная передача показателей счетчика: как из-за этого можно потерять субсидию

Многие украинцы жалуются на завышенные суммы в платежках за газ. Если оплачивать реальное потребление, то образуется виртуальный долг, по которому могут лишить субсидии в новом сезоне.

В «Нафтогазе» объяснили, что самая распространенная причина некорректных сумм в квитанциях за потребленный газ — несвоевременно или неправильно переданеые показания счетчика.

Дело в том, что объем потребленного топлива считают операторы газораспределительных сетей (гор- или облгазы). Эти компании устанавливают и обслуживают счетчики и газовые трубы для вашего дома. И именно им мы платим за доставку (распределение газа).

«Гор- или облгазам мы передаем показания счетчиков. Только потом эти данные попадают на специальную платформу, с которой уже газоснабжающая компания (большинство потребителей в Украине — „Нафтогаз“) получает данные для формирования финального счета за газ потребителю», — говорят в компании.

Именно поэтому украинцы призывают передавать показания ежемесячно с 1 по 5 число. В противном случае актуальные данные счетчиков не успевают обработать.

Если вы передадите показания позже или не сделаете этого вовсе, операторы газораспределительных сетей самостоятельно считают потребленный вами объем на основе планового месячного объема потребления. А он может быть существенно выше реального.

Поэтому финальные суммы в квитанциях за газ могут вас неприятно удивить.

Можно ли исправить суммы в платежках?

Исправить завышенные цифры в платежках можно.

Если вы выяснили, что цифры действительно завышены и причина в несвоевременно или некорректно переданных показаниях счетчика, следует актуализировать эти данные. Для этого передайте правильные показания с 1 по 5 число следующего месяца.

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В случае, если их по разным причинам не примут, придется обратиться в облгаз с заявлением. Его можно подать онлайн.

Однако будьте готовы, что облгаз может дополнительно попросить:

зафиксировать показания счетчика с помощью камеры — фото должно быть четким и качественным;

чтобы подтвердить актуальную дату, рядом со счетчиком сфотографировать чек из магазина, свежую газету или другой носитель с отображением текущей даты. Если на устройстве дата выставляется на фото автоматически, делать этого не нужно;

полученное фото отправить на электронный адрес контакт-центра облгаза.

В письме следует указать «Для корректировки показаний» и прикрепить фото счетчика и номер лицевого счета.

Перерасчет показаний газового счетчика по обращению потребителя занимает до 10 суток со дня подачи заявления.

Как проверить состояние счета без бумажной платежки?

Если вы хотите убедиться в наличии или отсутствии долга, не обязательно ждать получения бумажной платежки. Состояние вашего счета можно легко и быстро проверить в любой день месяца.

Для этого нужно просто зайти в личный кабинет my.gas.ua или воспользоваться GASUA в Viber или Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger, и сформировать справку о состоянии счета. Сделать это можно в разделе Интернет-услуг (опция Документы).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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