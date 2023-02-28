Сколько будет стоить газ в марте (инфографика) — Finance.ua

Сколько будет стоить газ в марте (инфографика) Сегодня 14:02 — Личные финансы

Сколько будет стоить газ в марте (инфографика)

По сравнению с предыдущими месяцами, свои ценники на газ для населения газоснабжающие компании не изменили. Поэтому в первом месяце весны стоимость «голубого топлива» для бытовых потребителей будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Годовые тарифные планы до сих пор предлагают 9 поставщиков.

Об этом пишет ГазПравда.

Тарифы на газ в марте

У пяти компаний кубометр газа — дешевле 8 грн:

7,70 грн за куб предлагает компания Эру Людям;

7,799 грн за куб — «Энерджи Трейд Групп». Также в компании до конца апреля 2023 года будет действовать сезонное предложение — акционный тариф «Черная пятница», цена газа в котором — 7,699 грн за кубометр;

7,96 грн за куб предлагает Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»;

7,98 грн за куб — «Прикарпат Энерго Трейд»;

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Сбыт».

Цена газа еще у четырех поставщиков колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Инфографика: ГазПравда

«На период действия военного положения население защищено от рыночных колебаний цены на газ. Сейчас около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании „Нафтогаз Украины“. Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр. Некоторые небольшие частные поставщики газа предлагают низкие годовые цены на „голубое топливо“ только уже имеющимся потребителям. А новым потенциальным клиентам предлагается только месячная цена, которая может оказаться существенно выше годовой», — говорится в сообщении ГазПравды.

Справка Finance.ua:

НАК «Нафтогаз Украины» восполнил дефицит газа во время отопительного сезона за счет закупок в нескольких странах;

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила рост тарифов на свет, однако в правительстве рассматривается несколько различных концепций либерализации рынка электроэнергии, и самая радикальная из них предусматривает установление полностью рыночных цен;



отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг.

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