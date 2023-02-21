Тарифи на світло можуть підняти вчетверо: у Кабміні розкрили деталі — Finance.ua

Тарифи на світло можуть підняти вчетверо: у Кабміні розкрили деталі Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Тарифи на світло можуть підняти вчетверо: у Кабміні розкрили деталі

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обмежила зростання тарифів на «світло», проте в уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії, і найрадикальніша з них передбачає встановлення повністю ринкових цін.

Про це в інтерв’ю «Апострофу» розповів радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

Інші, уточнив він, є різноманітними графіками підвищення цін з метою пом’якшення економічних наслідків для споживачів.

Швидше за все, навесні одну з цих стратегій доведеться затвердити, інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться.

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«І чим радикальніший варіант буде ухвалений, тим швидше в ринок прийдуть інвестиції», — припускає Юрій Бойко.

Він визнає, що такі заходи можуть спричинити невдоволення у споживачів, які завжди нервово реагують на підвищення тарифів, проте, за його словами, адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення здатні повністю нівелювати соціальну напругу.

«Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий за реальну ціну енергії. І, підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат-годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 мільярдів гривень на рік», — розповів він.

Причому, зазначив радник прем’єра, оскільки заможні громадяни зазвичай споживають більше енергії, виходить, що вони отримують більше державної допомоги.

І якщо замінити поточну систему субсидування всіх споживачів на весь обсяг спожитої енергії цільовою допомогою незахищеним верствам населення, за оцінками 2021 року, на субсидії доведеться витратити близько 40 мільярдів гривень.

«Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше і при цьому дозволить захистити громадян з низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, це робитимуть», — розповів Юрій Бойко.

Довідка Finance.ua:

в Україні субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств. У лютому цього року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги України становить 1684 грн;

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