Отключение света за неуплату долгов: обесточат ли потребителей, игнорирующих платежки — Finance.ua

Отключение света за неуплату долгов: обесточат ли потребителей, игнорирующих платежки Сегодня 15:01 — Личные финансы

Отключение света за неуплату долгов: обесточат ли потребителей, игнорирующих платежки

В условиях полномасштабной войны россии против Украины многие жители городов и сел были вынуждены покинуть собственные дома из соображений безопасности. Беспокоиться о том, что придется платить за свет, которым не пользовались, не стоит.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в комментарии «Суспільному».

По его словам, потребители платят только за ту электроэнергию, которую использовали.

Для того чтобы не было начислений за электроэнергию, которой не пользовались, следует передавать показатели счетчика. Если потребитель не подает их, то сеть автоматически начислит среднюю сумму на основе потреблений за предыдущий месяц или год.

При этом переживать не стоит, объясняет гендиректор Yasno. Если человек, не использовавший электроэнергию, все же передаст показатели счетчика через некоторое время, то произойдет автоматический перерасчет и ничего платить не потребуется.

Коваленко добавил, что никаких санкционных действий в условиях военного положения не предпринимают. То есть, свет за неуплату долгов отключать не будут.

Впрочем, отметим, что у компании просят потребителей не игнорировать платежки и оплачивать своевременно, ведь задолженность перед поставщиком электроэнергии тормозит возобновление энергосистемы Украины. В то же время, гендиректор Yasno добавил, что украинцы пока неплохо с этим справляются.

Справка Finance.ua:

Как ранее заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, иногда возникают спорные вопросы, связанные с начислениями за холодную и горячую воду. Потребителям приходят немалые суммы к оплате в платежках по разным обстоятельствам. В большинстве случаев причина — в несвоевременной передаче показаний счетчиков или отсутствии передачи показателей вообще;

Правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги.

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Телеканал 24 По материалам:

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