Незважаючи на перебої з електрикою, в платіжках приходять чималі суми до оплати — в КГГА пояснили, з чим це пов’язано — Finance.ua
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Незважаючи на перебої з електрикою, в платіжках приходять чималі суми до оплати — в КГГА пояснили, з чим це пов’язано

Особисті фінанси
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Незважаючи на перебої з електрикою, в платіжках приходять чималі суми до оплати — в КГГА пояснили, з чим це пов’язано
Незважаючи на перебої з електрикою, в платіжках приходять чималі суми до оплати — в КГГА пояснили, з чим це пов’язано, Фото: Уніан
Іноді виникають спірні питання, пов’язані з нарахуваннями за холодну та гарячу воду. У більшості випадків причинами є невчасна передача показань лічильників або відсутність передачі показників узагалі.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в інтерв’ю ТСН.
За його словами, споживачам приходять чималі суми до оплати в платіжках через різні обставини.
«Різні обставини на це впливають — хтось забув, хтось не мав змоги це зробити через від’їзд з міста. Але без показників лічильника закон зобов’язує виконавця послуги нараховувати за середньозваженим показником споживання послуги», — зазначив Пантелєєв.
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У такому разі необхідно надати актуальні показники лічильника, робиться звірка і людині роблять перерахунок.
«Якщо ви вже сплатили, то надлишок коштів перераховується на наступний місяць. Зазначу, що передавати показники треба навіть у випадку, якщо ви спожили нуль», — додав заступник голови КМДА.
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Також він розповів, чи планують піднімати тарифи на комунальні послуги.
«Ми розуміємо, що для очистки води потрібно закуповувати реагенти для її знезараження, а також платити за електроенергію, яка вже набагато дорожча ніж раніше. В той же час, ми розуміємо, що піднімати тарифи для населення зараз просто неможливо. Люди і так сплачують за послуги, не дивлячись на своє скрутне фінансове становище через війну. Про підвищення тарифів зараз мова не йде», — наголосив Пантелєєв.
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Він переконаний, що потрібно йти шляхом, обраним для теплової енергії минулого року.
«Тоді було ухвалене рішення про мораторій на підняття тарифів, але, в той же час, гарантовано виплату компенсації для підприємств теплоенергетики за рахунок держбюджету. Як на мене, то таким же шляхом треба рухатись і стосовно водопостачання та водовідведення. Має бути консолідована відповідальність як органів місцевого самоврядування, так і держави. Столична влада зі свого боку допомагає фінансовими ресурсами підприємствам життєзабезпечення, але певна частина цих коштів має компенсуватись за рахунок держави. Так цю проблему можна вирішити», — пояснив чиновник.
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За матеріалами:
ТСН
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