Незважаючи на перебої з електрикою, в платіжках приходять чималі суми до оплати — в КГГА пояснили, з чим це пов’язано — Finance.ua

Незважаючи на перебої з електрикою, в платіжках приходять чималі суми до оплати — в КГГА пояснили, з чим це пов’язано Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси

Незважаючи на перебої з електрикою, в платіжках приходять чималі суми до оплати — в КГГА пояснили, з чим це пов’язано, Фото: Уніан

Іноді виникають спірні питання, пов’язані з нарахуваннями за холодну та гарячу воду. У більшості випадків причинами є невчасна передача показань лічильників або відсутність передачі показників узагалі.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в інтерв’ю ТСН

За його словами, споживачам приходять чималі суми до оплати в платіжках через різні обставини.

«Різні обставини на це впливають — хтось забув, хтось не мав змоги це зробити через від’їзд з міста. Але без показників лічильника закон зобов’язує виконавця послуги нараховувати за середньозваженим показником споживання послуги», — зазначив Пантелєєв.

У такому разі необхідно надати актуальні показники лічильника, робиться звірка і людині роблять перерахунок.

«Якщо ви вже сплатили, то надлишок коштів перераховується на наступний місяць. Зазначу, що передавати показники треба навіть у випадку, якщо ви спожили нуль», — додав заступник голови КМДА.

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Також він розповів, чи планують піднімати тарифи на комунальні послуги.

«Ми розуміємо, що для очистки води потрібно закуповувати реагенти для її знезараження, а також платити за електроенергію, яка вже набагато дорожча ніж раніше. В той же час, ми розуміємо, що піднімати тарифи для населення зараз просто неможливо. Люди і так сплачують за послуги, не дивлячись на своє скрутне фінансове становище через війну. Про підвищення тарифів зараз мова не йде», — наголосив Пантелєєв.

Він переконаний, що потрібно йти шляхом, обраним для теплової енергії минулого року.

«Тоді було ухвалене рішення про мораторій на підняття тарифів, але, в той же час, гарантовано виплату компенсації для підприємств теплоенергетики за рахунок держбюджету. Як на мене, то таким же шляхом треба рухатись і стосовно водопостачання та водовідведення. Має бути консолідована відповідальність як органів місцевого самоврядування, так і держави. Столична влада зі свого боку допомагає фінансовими ресурсами підприємствам життєзабезпечення, але певна частина цих коштів має компенсуватись за рахунок держави. Так цю проблему можна вирішити», — пояснив чиновник.

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ТСН За матеріалами:

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