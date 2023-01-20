Кожна гривня важлива: у ДТЕК пояснили, чому варто вчасно платити за комуналку — Finance.ua
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Кожна гривня важлива: у ДТЕК пояснили, чому варто вчасно платити за комуналку

Енергетика
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Кожна гривня важлива: у ДТЕК пояснили, чому варто вчасно платити за комуналку
Кожна гривня важлива: у ДТЕК пояснили, чому варто вчасно платити за комуналку
Генеральний директор компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко заявив, що з початком повномасштабної війни рівень оплат за комунальні послуги в Україні знизився.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Коваленко зазначив, що багато українців помилково вважають, що якщо світло відключають, то за нього не потрібно платити. За його словами, через таке помилкове переконання зменшився обсяг коштів, необхідних для ремонту та обслуговування пошкодженої енергетичної інфраструктури.

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«Мушу вас запевнити: зараз кожна ваша сплачена гривня важлива», — написав гендиректор Yasno.
Коваленко наголосив, що 20% від тарифів спрямовуються на підтримку експлуатації енергомереж. Зважаючи на це, необхідно вчасно оплачувати рахунки, попри відключення світла та пов’язані з ними незручності.
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«Своєчасна оплата зараз допоможе підтримати енергетичну інфраструктуру. Вважайте, що так ви можете підключатися до відновлення пошкоджених ліній та зруйнованих ТЕС», — сказав Коваленко.
У публікації також йдеться про те, що на 20 січня у НЕК Укренерго виділили на Київ 952 МВт для споживання. Таким чином, буде покрито 60% потреб столиці.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчить опитування Центра Разумкова, відключення світла впливає на повсякденне життя українців;
  • компанія ДТЕК не відключатиме світло в будинках за скаргами інших мешканців;
  • Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг оштрафувала «Чернівціобленерго», «Волиньобленерго» та «Вінницяобленерго» через несправедливі графіки відключення світла споживачам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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