Як впливає на українців відключення електрики — опитування (інфографіка) — Finance.ua

Як впливає на українців відключення електрики — опитування (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Енергетика

Відключення світла впливає на повсякденне життя українців.

Про це свідчить опитування Центра Разумкова.

За результатами опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова на початку січня 2023 року, протягом останніх трьох місяців перед опитуванням у 73% респондентів відключення електроенергії у їхніх оселях відбувалося, як правило, більше одного разу на день, у 14% — раз на день, у 7% — кілька разів на тиждень, але не щодня, у 1,5% — раз на тиждень, у 2% — рідше, ніж раз на тиждень, у 0,5% — раз на місяць, у 1% — ніколи або майже ніколи.

На запитання, скільки годин протягом останньої доби перед опитуванням у їх помешканні не було постачання електроенергії, найчастіше (33,5%) респонденти відповідають, що постачання не було від 5 до 9 годин, 26% — що постачання електроенергії не було від 2 до 4 годин, 17% — від 10 до 14 годин, 7% — від 15 до 19 годин, 2% — від 20 до 21 години, 1% — більше 22 годин, 0,8% — що протягом всієї попередньої доби не було постачання електроенергії, 4,5% — що електроенергії не було від 1 години (але менше 2 годин), 1,5% — менше 1 години, 6% — що постачання електроенергії було весь час протягом останньої доби.

Найчастіше на цей вплив вказують жителі великих (100 тис. і більше жителів) міст (тут 49% відповіли, що ці відключення дуже сильно або досить сильно впливають на їх життя), меншою мірою жителі середніх, малих міст та смт (43%) та сіл (36%).

Оцінюючи справедливість і обґрунтованість відключення електроенергії різним споживачам (коли одним відключають частіше, а іншим — рідше), у тому районі, місцевості, де вони мешкають, за шкалою від нуля до 10-и, де «0» означає «повна відсутність справедливості і обґрунтованості», а «10» — «все цілком справедливо і обґрунтовано», в середньому респонденти оцінюють їх 6,1 балами. Низько оцінюють рівень справедливості та обґрунтованості відключення електроенергії різним споживачам (від 0 до 3 балів) 17% опитаних, високо (від 7 до 10 балів) — 44% опитаних.

Програма по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи

У зв’язку з початком програми для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи, що реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» за підтримки Європейського Союзу, респондентів запитували, чи скористалися б вони можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на більш економічні LED-лампи.

32% респондентів відповіли, що у них в помешканні немає ламп розжарювання, 56% — що скористалися б такою можливістю, 4,5% — що не стали б замінювати навіть безкоштовно (7% не визначилися).

Чим вищий рівень добробуту респондентів, тим частіше вони відповідають, що у них в помешканні немає ламп розжарювання (частка таких зростає від 21,5% серед тих, хто відповідає, що їх родина «ледве зводить кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти», до 55% серед тих, хто відповів, що «живе забезпечено»).

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Відповідно, саме серед представників низькозабезпечених груп найбільше тих, хто висловлює готовність скористатися можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на LED-лампи (62% серед тих, кому грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, 63% серед тих, хто відповів, що грошей вистачає лише на продукти та на придбання необхідних недорогих речей), тоді як серед тих, хто живе забезпечено — 36%).

Довідка Finance.ua:

ДТЕК перейшла на щоденні формування нових графіків, які будуть публікуватися щовечора. Дізнатись про відключення світла за своєю адресою можна на сайті ДТЕК «Київські електромережі» або ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

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