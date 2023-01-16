В Україні стартувала програма обміну старих ламп на LED-лампи — Finance.ua

В Україні стартувала програма обміну старих ламп на LED-лампи Сьогодні 14:45

В Україні стартувала державна програма, яка дозволить українцям безкошто вн о обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять енергоефективних LED-ламп. Відповідне рішення уряд ухвалив 10 січня.

Таким чином, відсьогодні, 16 січня, стартував пілотний етап проекту. На першому етапі планується замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проект запуститься у звичайному режимі на всій території держави.

Кожен повнолітній українець може подавати заявку на обмін через додаток «Дія». Потім прийти у найближче відділення «Укрпошти» зі своїми п’ятьма лампами розжарювання та обміняти їх на нові світлодіодні лампи.

13 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції «Солідарність з українським народом» заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 мільйонів LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

Згодом стало відомо, що Європейський Союз профінансує закупівлю близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.

УНІАН За матеріалами:

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