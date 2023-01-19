У ДТЕК відповіли, чи відключатимуть світло за скаргами сусідів — Finance.ua

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У ДТЕК відповіли, чи відключатимуть світло за скаргами сусідів

Енергетика
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У ДТЕК відповіли, чи відключатимуть світло за скаргами сусідів
У ДТЕК відповіли, чи відключатимуть світло за скаргами сусідів
Компанія ДТЕК не відключатиме світло в будинках за скаргами інших мешканців.
Про це заявила пресслужба компанії у офіційному Telegram-каналі ДТЕК.
«Компанія не проводить жодних відключень «за скаргами» у будь-якому з регіонів, де працюють «ДТЕК Мережі», — йдеться у повідомленні.

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В компанії зазначили, що більшість відключень відбуваються дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу. За можливості, бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб у ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі.
«Для забезпечення соціальної справедливості та рівних умов для людей, закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч», — зазначила пресслужба.
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Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців.
Раніше голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявляв, що компанія ДТЕК розглядає можливість створення спеціальних аварійних бригад, які на скарги громадян будуть вимикати будинки, в яких є світло.

Довідка Finance.ua:

  • в Укренерго кажуть, що повний блекаут країни — малоймовірний варіант розвитку подій;
  • ремонтні бригади після ракетних ударів ЗС рф прокладають нові маршрути для подачі електроенергії, а влада готова до найгірших сценаріїв, у тому числі до блекауту в Києві;
  • у столиці України завжди буде достатньо електропостачання для забезпечення побутових споживачів водопостачанням та опаленням, для цього доробляють нову схему постачання е/е.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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